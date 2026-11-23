Zur Feier der 200. Folge der launigen ARD-Serie "Hubert ohne Staller" wird die bajuwarische Gemütlichkeit im idyllischen Voralpenland ordentlich gestört: Die italienische Mafia ist hinter dem Schützling der Wolfratshauser Polizisten her!

Nachdem auf ihn geschossen wurde, stecken Girwidz (Michael Brandner, Mitte) und Hubert (Chrisdtian Tramitz, rechts) den Kronzeuigen Di Angelo (Claudio Caiolo) erst einmal in andere Kleidung, die ihn nicht verrät.

ARD/Thomas Neumeier 6 Nachdem auf ihn geschossen wurde, stecken Girwidz (Michael Brandner, Mitte) und Hubert (Chrisdtian Tramitz, rechts) den Kronzeuigen Di Angelo (Claudio Caiolo) erst einmal in andere Kleidung, die ihn nicht verrät.

Wurde schon wieder auf ihn geschossen? Luca di Angelo (Claudio Caiolo) scheint auch bei Yazid nicht sicher zu sein.

ARD/Thomas Neumeier 6 Wurde schon wieder auf ihn geschossen? Luca di Angelo (Claudio Caiolo) scheint auch bei Yazid nicht sicher zu sein.

Hier lässt es sich aushalten: im bayerischen Voralpenland, zwischen idyllischer Bergkulisse, saftig grünen Wiesen und jener heimeligen Wohlfühlatmosphäre, die die ARD-Serie "Hubert und Staller" respektive "Hubert ohne Staller" Provinzkrimi-Fans seit nunmehr 15 Jahren beschert. Neben diesem Jubiläum gibt es am frühen Mittwochabend einen weiteren Grund zum Feiern: die 200. Folge, "Tote Zeugen singen nicht". Und diesmal bekommen es die Wolfratshauser Polizisten tatsächlich mit der waschechten Mafia zu tun.

Dabei geht die Genrebeschreibung "Krimi" bei der Provinzposse um Hubert, ob mit oder ohne Staller, normalerweise doch ein bisschen weit. Hier regieren Gemütlichkeit und gepflegte Behäbigkeit, während sich die großen Dramen eher im Kleinen abspielen. Warum also locken Hubert (Christian Tramitz), bis einschließlich Staffel sieben an seiner Seite Staller (Helmfried von Lüttichau) und Girwidz (Michael Brandner) so viele Menschen vor die Bildschirme, selbst bei Wiederholungen?

"Der Humor ist einfach speziell"

"Ich glaube, zum einen ist es so, dass die Figuren, wenn man genauer hinschaut, alle ein bisschen gescheitert sind", überlegte Hannes Ringlstetter, von Folge eins an als Unikum und Mann für alle Fälle namens Yazid dabei, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau. "Zum Beispiel hat niemand einen Partner. Die sind alle allein und stolpern auf ihre Art durchs Leben. Und ich glaube, damit können sich wahnsinnig viele Menschen identifizieren."

Gut möglich ist auch seine zweite Theorie: Gerade die vergleichsweise harmlosen Geschichten machen die Serie so populär. "Es gibt so viele Krimiserien, in denen es nur um Mord und Totschlag geht. Bei uns geht es in erster Linie immer mehr um den Spaß und um harmlose Sachen. Der Humor der Serie ist auch einfach speziell. Alle Mitwirkenden kommen im weitesten Sinne aus dem Humorfach und können deshalb immer etwas davon in die Entwicklung der Rollen hineingeben."

Ein Kronzeuge in Wolfratshausen

Umso überraschender, dass die Jubiläumsfolge aus der vertrauten Gemütlichkeit ausschert. Denn diesmal sorgt die Mafia für Angst und Schrecken im Wolfratshauser Idyll. Hubert und Staller sollen 24 Stunden auf einen gewissen Luca di Angelo (Claudio Caiolo) aufpassen, bis dieser bei einem Prozess in München als Kronzeuge aussagt. Allerdings hat den Provinzsheriffs niemand verraten, mit wem sie es bei ihrem Schützling tatsächlich zu tun haben.

Das wird ihnen schneller klar, als ihnen lieb sein kann: Noch bevor di Angelo überhaupt das Revier betreten hat, wird auf ihn geschossen. Nur seine kugelsichere Weste rettet ihm das Leben."Wie können Sie uns denn so erschrecken?", schimpft Girwidz, der die Tragweite des Geschehens mal wieder nicht so recht umreißt - "Auf den Schreck 'ne Nussschnecke?"

Chefin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau) ist dagegen alles andere als amüsiert über den Vorfall. Ganz offensichtlich soll di Angelo zum Schweigen gebracht werden. Und ausgerechnet ihre gemütliche Chaostruppe soll das verhindern: Hubert, Girwidz, Polizeimeister Martin Riedl (Paul Sedlmeir) und Revierküken Christina Bayer (Mitsou Jung). Na servus!

200. Folge: "Hubert ohne Staller" - Mi. 25.11. - ARD: 18.50 Uhr