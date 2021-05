Auf dem Liebes-Gipfel: Reinhold Messner hat erneut geheiratet

Reinhold Messner (76) hat zum dritten Mal geheiratet - die Münchnerin Diane (41). Geflittert wird natürlich in den Bergen.

Bevor Gerüchte aufkommen: Nein, seinen Rucksack und die Bergsteiger-Ausrüstung hatte Reinhold Messner (76) ausnahmsweise mal kurz abgelegt, als er seine Liebste Diane Schumacher (41) am Freitag geheiratet hat.

Geheiratet wurde in Südtirol

Im Ratssaal der Gemeinde Kastelbell-Tschars in Südtirol trug er einen schwarzen legeren Anzug, sie strahlte im geblümten Kleid, und alles fand in kleinster familiärer Runde statt:

Der Extrem-Bergsteiger hat zum dritten Mal Ja gesagt - zu der Münchnerin, die aus Luxemburg stammt und mit der er seit 2019 glücklich liiert ist.

Schon früher postete Messner auf Instagram hin und wieder Pärchen-Fotos und schrieb dazu: "Es ist immer besser, wenn wir zusammen sind." Jetzt ist er auf dem Liebes-Gipfel angekommen.

Der Südtiroler bestätigte am Samstag die hochkochenden Hochzeitsgerüchte in der "Neuen Südtiroler Tageszeitung" und sagte: "Uns darf man gratulieren." Dem Bericht zufolge fand die kleine, gemütliche Hochzeit in der Vinschgau-Gemeinde unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Reinhold Messner, der lieber über seine waghalsigen Touren als über seine Gefühle spricht, scheint mit der Wahl-Münchnerin die perfekte Partnerin gefunden zu haben. Beide teilen sie nicht nur ihre Liebe zueinander, sondern auch die große Liebe zur Natur und insbesondere zu den Bergen.

2019 gab es den ersten gemeinsamen Auftritt

Einer ihrer ersten gemeinsamen Auftritte als Paar fand übrigens beim alljährlichen Messner-Filmabend am 1. August 2019 statt, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilgenommen hatte.

Oft in München unterwegs: Reinhold Messner

Seitdem wurde Reinhold Messner immer häufiger in München gesehen - wie er seine Liebste besuchte oder mit ihr verliebt über den Viktualienmarkt und durch die Altstadt bummelte.

Kurz nach der Hochzeit veröffentlichte der Abenteurer (hat insgesamt vier Kinder aus früheren Beziehungen) am Samstag ein kurzes Video auf Instagram, in dem er fröhlich erzählte: "Nach der gestrigen Hochzeit machen wir heute einen Ausflug in die Berge."

Neben ihm im Arm: seine frisch angetraute Ehefrau, die in die Kamera lächelte und dann ein dickes Hochzeitsbussi von ihrem strahlenden Ehemann auf die Wange gedrückt bekam. Wo anders als in den Bergen sollte jemand wie Reinhold Messner flittern, oder?