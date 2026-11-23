Dieter Nuhr hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Was bei dem Kabarettisten festgestellt wurde und was das für seine Auftritte und Sendungen bedeutet.

Kabarettist Dieter Nuhr (66) hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Auf Instagram erklärte der 66-Jährige, dass bei ihm ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden sei. Alle geplanten Auftritte und Sendungen Nuhrs in den nächsten Monaten müssten abgesagt werden.

"Ich habe heute mal eine unangenehme Nachricht": Mit diesen Worten beginnt Dieter Nuhr sein Statement, das er am Montagnachmittag auf der Social-Media-Plattform veröffentlicht hat. Er erklärt: "Bei mir wurde ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. Das ist, auch wenn der Name übel klingt, sehr gut heilbar." Dennoch müsse er sich nun einer Therapie unterziehen.

Die Diagnose hat auch Auswirkungen auf seinen Beruf. Wie Nuhr weiter mitteilt, müsse er ab sofort alle Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr absagen. Davon betroffen sei auch sein für Dezember geplanter Jahresrückblick "Nuhr 2026 - Der Jahresrückblick".

Jahresrückblick mit Dieter Nuhr abgesagt

Trotz der Diagnose versucht sich der Kabarettist humorvoll: "Eieiei! Passt mir gar nicht... Habe so viel Material", scherzt er, betont aber gleichzeitig: "Es hätte schlimmer kommen können." Auf die anstehende Behandlung blickt er hoffnungsvoll: "Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!" Unter dem Beitrag sind zahlreiche Genesungswünsche seiner Fans zu lesen.

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Beim Hodgkin-Lymphom (auch Morbus Hodgkin genannt) handelt es sich um eine Krebserkrankung des lymphatischen Systems. Nach Angaben der "Deutschen Krebshilfe" erhalten in Deutschland jährlich rund 2.450 Menschen die Diagnose. Besonders häufig trete die Erkrankung bei jungen Erwachsenen auf. Eine spezielle Früherkennungsuntersuchung gibt es nicht. In welchem Stadium die Krankheit bei Dieter Nuhr diagnostiziert wurde und welche Behandlung bei ihm geplant ist, ließ der Kabarettist offen.