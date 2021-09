Auch KISS-Star Gene Simmons positiv auf Corona getestet

Nach Sänger Paul Stanley wurde nun auch KISS-Bassist Gene Simmons positiv auf das Coronavirus getestet. Die Band muss weitere Konzerte absagen.

Wenige Tage, nachdem KISS-Frontmann Paul Stanley (69) positiv auf das Coronvirus getestet wurde, hat nun auch der Bassist der Band, Gene Simmons (72), einen positiven Bescheid erhalten. "Während Paul Stanley unlängst twitterte, dass er sich von Covid erholt hat, ist nun Gene Simmons positiv getestet worden und leidet unter milden Symptomen. Die Band und das Team bleiben daheim und isolieren sich in den kommenden 10 Tagen", heißt es in dem Statement.

Band muss weitere Konzerte absagen

Auf die Konsequenzen für die Fans geht die Band in dem Post ebenfalls bereits ein: Demnach müssen die kommenden vier Konzerte verschoben werden. Die Band rechne jedoch damit, ab dem 9. September wieder auftreten zu können. KISS sind derzeit im Rahmen ihrer "End Of The Road"-Tour in den USA?unterwegs.

Ende vergangener Woche hatte die US-Band bekanntgegeben, dass Sänger Paul Stanley positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Daraufhin wurde das Konzert, das?am 26. August in Burgettstown im US-Bundesstaat Pennsylvania hätte stattfinden sollen, verschoben.

KISS sind vollständig geimpft

KISS nehmen Corona ernst, es gelten strenge Regeln. Unter anderem schrieb die Band bei Twitter: "Alle Teilnehmer der gesamten Tournee, sowohl die Band als auch die Crew, sind vollständig geimpft." Außerdem gebe es einen Covid-Sicherheitsbeauftragten in Vollzeit, der dafür sorge, dass alle Richtlinien eingehalten werden.