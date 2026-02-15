Promi-Auflauf in München samt VIP-Kindern: Fantasiewelt aus Luftballons lockt die Stars

500.000 Luftballons und viele VIPs! Wigald Boning, Karen Webb, Karolin Kandler, Anna Lena Class, Eva Grünbauer und zahlreiche weitere Prominente feierten die Premiere von "Luftballonwelten" in München. Die Stars waren begeistert...

500.000 Luftballons sind die Protagonisten der neuen Family-Erlebniswelt "Luftballonwelten", die nun in München ihre Pforten öffnete. Am Freitagnachmittag (13. Februar), einem Tag vor dem großen Opening und einen Tag vor Valentinstag, wurde die Premiere in der Event-Location Pineapple Park gefeiert. Nach erfolgreichen Stationen in New York, Budapest, Brüssel und Wien macht die sensationelle Ausstellung nun also an der Isar Halt – ein absolutes Highlight!

Viele Promis bei Premiere von "Luftballonwelten" in München

Zahlreiche Prominente tauchten in die einzigartige Welt aus Luft und Ballons ein. Zu den VIP-Gästen zählten unter anderem Entertainer Wigald Boning mit seiner Frau Teresa, die Schauspielerinnen Carin C. Tietze und Anna Lena Class, die Moderatorinnen Karen Webb, Eva Grünbauer und Karolin Kandler, Moderator Gregor Teicher, Schönheitsärztin Dr. Miriam Rehbein, Moritz Freiherr von Crailsheim und seine Frau Isabelle, sowie Kitty von Hassel, die Frau von Foto-Künstler Michael von Hassel.

Wigald Boning in Begleitung von Kindern: "Wunderbarer Start in die Faschingsferien"

Es war ein Erlebnis für Groß und Klein, und viele der Gäste hatten den Nachwuchs mitgebracht. Unter anderem kamen Wigald Boning und seine Frau mit ihren drei gemeinsamen Kindern – "ein wunderbarer Start in die Faschingsferien", lobte er. "Ich bin heute aber nicht nur als Erziehungsberechtigter hier, sondern auch für mich persönlich. Toll, wie aus Luftballons, die man sonst in erster Linie von Kindergeburtstagen kennt, wunderbare Skulpturen entstehen."

Auch Schauspielerin Carin C. Tietze war an der richtigen Adresse. "Ich finde es toll, dass mitten in der Stadt so etwas Kreatives geboten wird. Ich feiere weder Fasching, noch Valentinstag, aber das ist genau das Richtige für mich. Sehr cool", so ihr Urteil. Moderatorin Karen Webb erzählte: "Ich habe vorab Bilder von der Ausstellung hier gesehen und wollte mir das unbedingt selbst anschauen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann, bevor es morgen mit den Kindern für ein paar Tage über die Ferien nach Wien zum Sightseeing geht."

Karolin Kandler: "Beste Beschäftigung, um die Kinder bei Laune zu halten"

Moderatorin und Zweifach-Mama Karolin Kandler war ebenfalls begeistert. Sie meinte schmunzelnd: "Das hier ist die beste Beschäftigung, um die Kinder zum Ferienbeginn bei Laune zu halten. Bei uns stehen außerdem noch Tagesausflüge zum Skifahren oder in die Therme auf dem Programm." Moderator Gregor Teicher kam mit Töchterchen Anouk (fast 4 Jahre alt) und war glücklich über den Vater-Tochter-Ausflug: "Meine Frau ist auf der Berlinale und ich freue mich hier über das wunderbare Kinderprogramm – und das trotz Jet Lag, denn ich bin gerade erst vom Super Bowl aus San Francisco zurückgekommen."

Ein Familienausflug war es auch für Moderatorin Eva Grünbauer, die ihre Tochter Lisanne (13) mitgebracht hatte: "Luftballons haben bei uns in der Familie einen festen Platz und ich habe schon unzählige an Geburtstagen selbst aufgeblasen. Es ist beeindruckend, hier diese Installationen zu sehen." Grünbauer verriet: "Zwei Freundinnen meiner Tochter sind heute auch dabei. Morgen am Valentinstag ist dann mein Mann an der Reihe und wir genießen ein romantisches Dinner in der City."

Eva Grünbauer und ihre Tochter Amelie. © API/Andy Knoth

Isabelle Freifrau von Crailsheim: "Luftballons sind für jedes Kind ein absolutes Highlight"

Isabelle Freifrau von Crailsheim genoss die Premiere mit ihrem Mann Moritz Freiherr von Crailsheim und Sohn Phineas (3): "Luftballons sind für jedes Kind ein absolutes Highlight, deswegen sind wir gerne mit dabei." Sie freut sich auf ihr zweites Kind: "Es kommt im Februar, ein Mädchen."

Schönheitsärztin Dr. Miriam Rehbein ist vor drei Monaten zum vierten Mal Mama geworden. Sie erzählte strahlend beim Event: "Die Jüngste ist heute daheim beim Papa, die anderen drei Kinder sind mit dabei. Heute tagsüber habe ich meine neue Praxis in Grünwald eröffnet und jetzt freue ich mich, hier mit meinen Kindern zu sein." Wie bekommt sie Familie und Karriere unter einen Hut? "Organisation ist das A und O. Ich koche jeden Tag selbst, schlafe aber wenig. Aber ich liebe mein Leben und die Kids sind das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist."

Miriam Rehbein mit ihren Kindern. © API/Andy Knoth

Schauspielerin Anna Lena Class liebt "alles, was bunt ist"

Schauspielerin Anna Lena Class hatte ihre Tochter Greta (15) mitgebracht: "Ich stehe derzeit mit Saskia Vester in der Komödie im Bayerischen Hof mit dem Stück 'Wer schießt auf Frau Hummel' auf der Bühne, aber wegen der Sicherheitskonferenz ist heute spielfrei. Daher freue ich mich, heute mit meiner Tochter in diese beeindruckende Fantasy-Welt eintauchen zu können. Zumal ich alles liebe, was bunt ist." Kitty von Hassel kam mit ihren beiden Töchtern Mafalda und Apollonia, allerdings ohne ihren Mann Michael von Hassel, der krankheitsbedingt zu Hause geblieben war.

Während viele Promi-Kinder bei der Premiere von "Luftballonwelten" ihren Spaß hatten, kamen auch die Älteren auf ihre Kosten. "Genau das Richtige für Familien oder junggebliebene Erwachsene", lobte Stylist Oliver Rauh.

Karen Webb bei der Premiere von "Luftballonwelten" in München. © API/Andy Knoth

"Luftballonwelten" in München

Auf rund 3.500 Quadratmetern erwartet die Besucher eine gigantische, interaktive Fantasiewelt aus über 500.000 Luftballons, welche vollständig kompostierbar sind. Rund 100 Personen waren rund zwei Wochen lang mit dem Aufbau beschäftigt. Internationale Künstler aus vier Kontinenten haben unter der Leitung des international renommierten Luftballon-Künstlers und Art Directors Guido Verhoef beeindruckende und bis zu acht Meter hohe Erlebnisräume erschaffen. Natur, Tiere und weltberühmte Sehenswürdigkeiten aus aller Welt wurden dabei auf fantasievolle Weise neu interpretiert.

Die Ausstellung ist als spielerische Weltreise durch fünf Kontinente konzipiert: Mit einem persönlichen Reisepass begeben sich Entdecker und Entdeckerinnen auf eine Expedition voller Staunen, Kreativität und Überraschungen – inklusive interaktiver Stationen und einer Workshop-Area zum Mitmachen.

Wer Interesse bekommen hat: Geöffnet sind die "Luftballonwelten" vom 14. Februar bis 12. April 2026. In den Faschings- und Osterferien täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr und außerhalb der Ferien von Dienstag bis Freitag von 14.00 bis 19.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 10.00 bis 19.00 Uhr. Gruppen, Schulklassen und Sonderbuchungen sind auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich.