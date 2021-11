Auch Franziska van Almsick hat "Phasen, in denen ich mehr wiege"

In Sachen Figur und Ernährung macht sich Franziska van Almsick offenbar keinen Druck. "Ich habe auch Phasen, in denen ich mehr wiege", verrät die Ex-Olympia-Schwimmerin in einem Interview.

06. November 2021 - 12:01 Uhr | (eee/spot)

Franziska van Almsick hat ihre "Waage weggeschmissen". © imago/Future Image

Mit ihrer Figur geht Ex-Olympia-Schwimmerin Franziska van Almsick (43) entspannt um. Auch sie habe "Phasen, in denen ich mehr wiege", Auf ein Gewicht, das ihr in Zahlen angezeigt wird, lege sie demnach keinen Wert: "Ich habe meine Waage weggeschmissen." Van Almsick habe zwar ein Wunschgewicht, würde dieses aber einfach an sich sehen. Sich hin und wieder etwas zu gönnen, gehöre für sie dazu. "Manchmal zwei Gläser Wein zu viel, manchmal nur Fast Food, also Pizza und Gummibärchen." Mit einem Ernährungsplan würde sie "überhaupt nicht zurechtkommen". Lediglich vor öffentlichen Auftritten lasse sich die 43-Jährige auf Diäten ein. "Dann muss ich mich mal zwei Wochen zusammenreißen und auf Ungesundes verzichten." Zudem treibe sie dann jeden zweiten Tag Sport. Sie hat genug von Bodyshaming Von Bodyshaming habe van Almsick genug. "Dieses Beurteilen finde ich grauenvoll", sagt sie. Ihr abschließender Appell: "Wir sind immer so schnell und sagen: 'Wie sieht der denn aus? Er lässt sich gehen, er ist völlig durch.' Das sollten wir nicht machen."