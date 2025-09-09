Aubrey Plaza verkauft Haus, in dem sie mit Jeff Baena lebte

Neuanfang für Aubrey Plaza: Acht Monate nach dem Tod von Ehemann Jeff Baena verkauft die Schauspielerin das gemeinsame Haus des Paares in Los Angeles.

Aubrey Plaza (41) wagt acht Monate nach dem Tod von Ehemann Jeff Baena (1977-2025) einen Neuanfang. Wie US-Medien berichten, hat die Schauspielerin das gemeinsame Haus des Paares in Los Angeles auf den Markt gestellt.

ist das Haus mit vier Schlafzimmern und sechs Bädern in der Nachbarschaft Los Feliz Oaks für 6,5 Millionen US-Dollar zum Verkauf. Plaza und Baena hatten es erst im Oktober 2022 für 4,7 Millionen Dollar gekauft.

Ehemann Jeff Baena starb in dem Haus

Dennoch scheint die Entscheidung, das gemeinsame Haus zu verkaufen, durchaus nachvollziehbar: Denn genau hier starb Baena im Januar 2025 im Alter von 47 Jahren durch Suizid.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111

Aubrey Plaza und Jeff Baena heirateten 2020 nach knapp zehn Jahren Beziehung. Zum Zeitpunkt seines Todes sollen die beiden getrennt gewesen sein. Wenige Tage nach Bekanntwerden seines Todes schrieb Plaza in einem Statement, es sei "eine unvorstellbare Tragödie" und sie bitte um Privatsphäre.

Im August sprach die Schauspielerin erstmals öffentlich über ihre Trauer. mit Amy Poehler (53) sagte sie unter anderem. "Ich bin hier, ich funktioniere. Ich bin dankbar, dass ich mich wieder in der Welt bewege. Ich glaube, es geht mir okay, aber es ist natürlich ein täglicher Kampf."