Atomic-Kitten-Sängerin Liz McClarnon: Baby-Vorfreude nach Fehlgeburten

Atomic-Kitten-Sängerin Liz McClarnon erwartet mit 44 Jahren ihr erstes Kind. Nach zwei Fehlgeburten und mehreren gescheiterten IVF-Versuchen zeigt sie nun ihren Babybauch.

Es ist ein Moment, auf den Liz McClarnon (44) jahrelang gewartet hat. Die 44-jährige Sängerin der britischen Girlgroup Atomic Kitten ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Doch der Weg dorthin war geprägt von schmerzhaften Rückschlägen und emotionalen Tiefpunkten.

berichtet McClarnon über ihre schwierige Kinderwunsch-Reise. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter Cho, den sie 2021 kennengelernt und 2023 geheiratet hatte, begann sie früh in der Beziehung mit einer In-vitro-Fertilisation. "Wir hatten drei gescheiterte Embryotransfers im Jahr 2022, und dann zwei Fehlgeburten im Jahr 2024", erzählt die Sängerin offen.

Neuer Versuch nach dem Weihnachtsfest

Besonders bewegend beschreibt McClarnon die Unterstützung ihres Mannes: "Ich sagte, ich sei nach der letzten Fehlgeburt 'fertig', und Peter war absolut damit einverstanden. Er sagte nur: 'Das ist dein Körper und ich werde alles unterstützen, was du entscheidest.' Das war für mich von enormer Bedeutung." Die emotionale Belastung war kaum zu ertragen: "Ich fühlte mich emotional so schlecht, es war wirklich hart."

Die Wendung kam während der Weihnachtszeit mit der Familie. "Das Weihnachtsfest mit der Familie half mir zu heilen", erklärt McClarnon. Diese Zeit der Ruhe und des Zusammenseins gab ihr neue Kraft für einen weiteren Versuch.

"Ein Baby zu bekommen ist ein Wunder"

Heute blickt die werdende Mutter mit völlig neuen Augen auf die Schwangerschaft: "Der ganze Prozess ließ mich wirklich begreifen, dass ein Baby zu bekommen ein Wunder ist. Es gibt so, so viele Dinge, die richtig passieren müssen, damit jemand schwanger wird und das zu einem gesunden Baby führt."

. Zunächst sitzt sie mit dem Rücken zur Kamera auf einer Bank, steht dann auf und enthüllt ihren Babybauch. "Ich habe ein Geheimnis vor euch bewahrt... Und ich war meist nicht in den sozialen Medien, weil es manchmal schwer war zu lächeln... Aber nach Jahren manchmal sehr schmerzhafter IVF und ziemlich dunkler Zeiten... bin ich schwanger."

Überwältigende Reaktionen

Die Reaktionen ihrer Fans und Kolleginnen überwältigten McClarnon. Bandkollegin Jenny Frost /47) kommentierte: "Die beste Nachricht überhaupt... Du hast es durchgestanden, Mädchen, aber niemals den Glauben an das verloren, von dem du wusstest, dass es so sein sollte." Sängerin Natasha Hamilton (42) schrieb: "Ich könnte nicht glücklicher für euch beide sein! Nach allem, was ihr durchgemacht habt, bedeutet dieses kleine Wunder alles."

"Ich hatte wirklich nicht erwartet, dass sich die Leute dafür interessieren würden", gibt McClarnon zu. "Ich dachte nur, ich sollte es wahrscheinlich veröffentlichen, bevor es jemand anderes erwähnt. Ich bin noch in dem Stadium 'Ist das ein Babybauch oder nur ein dicker Bauch?', denke ich, aber es war nur eine Frage der Zeit."