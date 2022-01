Ashton Kutcher und Mila Kunis verkaufen Beverly-Hills-Villa

Ashton Kutcher und Mila Kunis sind umgezogen. Jetzt haben sie ihr ehemaliges Zuhause in Beverly Hills verkauft. Schlappe 10,35 Millionen US-Dollar mussten die Käufer dafür berappen - dafür gibt es unter anderem fünf Schlafzimmer, einen Pool und einen Spa-Bereich.

© Christopher Polk/Getty Images for Kershaw's Challenge

So leben wie Ashton Kutcher (43) und Mila Kunis (38)? Das kann der glückliche Käufer einer Villa in Beverly Hills nun - und musste dafür schlappe 10,35 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 9,1 Mio. Euro) in die Hand nehmen. , wurde das erste gemeinsame Haus des Paares gerade für diese Summe verkauft. Ursprünglich hatten Kutcher und Kunis das Anwesen im Mai 2020 für knapp 14 Millionen Dollar (etwa 12 Mio. Euro) zum Verkauf gestellt.

Das knapp 7000 Quadratmeter große Anwesen hat neben fünf Schlaf- und fünf Badezimmern auch einen eigenen Spa-Bereich, einen Pool sowie einen Fitnessraum. Das Schauspielerpaar kaufte die Villa in Coldwater Canyon im Mai 2014, wenige Monate bevor das erste gemeinsame Kind zur Welt kam. Der neue Besitzer des Anwesens darf sich über Stars wie Adele (33), Katy Perry (37), Nicole Kidman (54) und Keith Urban (54) sowie Jennifer Lawrence (31) als Nachbarn freuen.

Wo wohnen Ashton Kutcher und Mila Kunis jetzt?

Mit seinen beiden Kindern, Tochter Wyatt (7) und Sohn Dimitri (5), bewohnt das Paar nun ein modernes Bauernhaus auf einem knapp 2,5 Hektar großen Grundstück in den Hügeln über Los Angeles. Im August 2021 . "Wir wollten ein Zuhause, kein Anwesen", beschreibt Mila Kunis darin die Idee hinter dem Haus. Es sollte wie eine alte Scheune aussehen, aber "dennoch modern".