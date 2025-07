Ashton Kutcher und Mila Kunis feiern 10. Hochzeitstag in Italien

Wenige Tage nach der Luxus-Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez ist schon die nächste Hollywoodprominenz in Venedig unterwegs: Ashton Kutcher und Mila Kunis wurden in der Lagunenstadt abgelichtet. Das Paar feiert seinen 10. Hochzeitstag in Italien.

Am 4. Juli wird nicht nur der US-amerikanische Unabhängigkeitstag gefeiert. Das Schauspielerpaar Ashton Kutcher (47) und Mila Kunis (41) kann an dem Datum noch ein ganz privates Ereignis zelebrieren: seinen Hochzeitstag. In diesem Jahr stand sogar ein rundes Jubiläum an. Vor genau zehn Jahren hatten sich die beiden Stars das Jawort gegeben. Für ihre sogenannte Rosenhochzeit wählten sie eine besonders romantische Kulisse. Die Eheleute gönnten sich offenbar eine Reise ins sonnige Italien, .

Bilder zeigen das Paar in Venedig

Das US-Magazin veröffentlichte auch Bilder, die das Paar am 3. Juli beim Betreten einer Yacht in Venedig zeigen. Dabei bewiesen sie ihre Zusammengehörigkeit auch durch aufeinander abgestimmte Outfits. Kutcher trug ein blau-weiß gemustertes Hemd und Khaki-Shorts, während Kunis ein blau-weißes Kleid mit Blumenmuster und Flip-Flops gewählt hatte.

Das Paar ist seit 2012 liiert und heiratete am 4. Juli 2015 bei einer Zeremonie im Secret Garden der Parrish Ranch in Oak Glen, Kalifornien. Sie kennen sich jedoch schon wesentlich länger. Ab 1998 standen sie für die TV-Serie "Die wilden Siebziger" gemeinsam vor der Kamera. Wie Mila Kunis später verriet, hätten sie damals aber keinerlei Gefühle füreinander gehabt.

2005 heiratete Kutcher auch erst einmal die Schauspielerin Demi Moore (62). 2011 verkündete Demi Moore dann überraschend die Trennung - und ließ durchblicken, dass hinter den Kulissen längst nicht alles so hollywoodmäßig verlaufen war wie zuvor präsentiert.

Kinder nicht im Rampenlicht

In seiner Ehe mit Mila Kunis gibt sich Ashton Kutcher nun wesentlich bedeckter. Das Paar hält etwa seine beiden Kinder, Tochter Wyatt (10) und Sohn Dimitri (8), konsequent aus der Öffentlichkeit heraus.

"Wir veröffentlichen keine Fotos unserer Kinder, weil wir der Meinung sind, dass es eine persönliche Entscheidung ist, in der Öffentlichkeit zu stehen", betonte der Schauspieler dazu 2017 in einem Interview. "Meine Frau und ich haben uns für eine Karriere entschieden, in der wir im Rampenlicht stehen, meine Kinder jedoch nicht. Ich denke, sie haben das Recht, sich selbst dafür zu entscheiden."