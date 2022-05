Ashton Kutcher bezeichnet Mila Kunis als Inspiration

Offenes Liebesbekenntnis von Ashton Kutcher in Hamburg. Der Hollywood-Star bezeichnete seine Frau Mila Kunis als Inspiration. Sie sei unglaublich und halte ihn am Boden.

Der Hollywood-Schauspieler Ashton Kutcher (44) hat einmal mehr öffentlich seine große Liebe zu seiner Ehefrau Mila Kunis (38) bekundet. sagte der "Two and a Half Men"-Star über seine Frau und Kollegin: "Sie ist unglaublich, sie hält mich am Boden, sie inspiriert mich." Die Ehe mit ihr sei die größte Investition, die er je in seinem Leben gemacht habe. Außerdem sei Kunis seine beste Freundin.

Kutcher, der in Hamburg vor allem über seine Investments in zahlreiche Unternehmen sprach, wurde während des Gesprächs auch politisch und äußerte sich einmal mehr zur Lage in der Ukraine. Der von Russland angegriffene Staat brauche seiner Meinung nach noch deutlich mehr Hilfe vom Westen. "Es reicht einfach nicht. Wir dürfen diesen Krieg nicht verlieren", sagte er. Es sei demnach unabdingbar, dass die Ukraine auch militärisch unterstützt werde.

Mila Kunis wurde in der Ukraine geboren

Mila Kunis stammt gebürtig aus der Ukraine. Erst im Alter von sieben Jahren zog sie gemeinsam mit ihrer Familie nach Los Angeles, wo sie seitdem lebt und arbeitet. Kutcher setzt sich seit Beginn des Krieges aktiv für die Unterstützung des Heimatlandes seiner Frau ein, rief mehrfach zur finanziellen Hilfe auf und startete eine Spendenaktion.