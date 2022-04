Ashley Graham zeigt stolz ihren After-Baby-Body

Ashley Graham ist vor Kurzem zum zweiten Mal Mama geworden. Auf Instagram zeigt sie, wie sich ihr Körper durch die Schwangerschaften verändert hat - wichtige Botschaft inklusive.

Ashley Graham (34) ist vor drei Monaten Mutter von Zwillingen geworden. Wie die Schwangerschaft ihren Körper verändert hat, . Auf zwei von drei Fotos einer Bildserie posiert sie lediglich mit einem Slip bekleidet im Badezimmer. Ein drittes zeigt eine Detailaufnahme ihres Bauches samt Dehnungsstreifen. Dazu schreibt sie: "Hallo neuer Bauch. Wir haben viel durchgemacht. Danke. #dreiMonatepostpartum."

Für ihre Offenheit wird die 34-Jährige in den Kommentaren gefeiert. Schauspielerin Freida Pinto (37) findet: "Dieser Bauch hat die schönsten, gesündesten Geschichten zu erzählen." Die ehemalige Skirennläufern Lindsay Vonn (37) pflichtet bei: "Immer schön, innerlich und äußerlich". Weitere Follower kommentieren den Beitrag mit "Du siehst toll aus" und Herz-Emojis oder hinterlassen ein Like. Bisher sind über eine halbe Million Likes zusammengekommen.

Dreifache Mutter wirbt für Body Positivity

Bereits in der Vergangenheit ließ Graham ihre Fans an den schwangerschaftsbedingten Veränderungen ihres Körpers teilhaben. Kurz vor der Zwillingsgeburt zeigte sie sich hüllenlos und . Zuvor hatte sie in einem ihre Hände in Herzform darüber gelegt.

Im Januar 2022 kamen die Zwillingssöhne Malachi und Roman zur Welt. Zusammen mit Justin Ervin (33) hat Graham zudem den 2020 geborenen Sohn Isaac. Das Model und der Filmemacher sind seit 2010 verheiratet.