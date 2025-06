"As Ever": Herzogin Meghan kündigt Überraschungen an

Die Pause scheint vorbei zu sein: Herzogin Meghan verspricht die Rückkehr ihrer "As Ever"-Produkte noch diese Woche. Auch für Überraschungen will Prinz Harrys Ehefrau dabei sorgen.

Herzogin Meghan (43) kündigt neue "As Ever"-Produkte an. In einer Mitteilung ihres Unternehmens heißt es: "Zunächst einmal ein aufrichtiges Dankeschön dafür, dass Sie das Debüt von As ever zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Wir haben geahnt, dass die Begeisterung groß sein würde, aber zu sehen, dass alles in weniger als einer Stunde ausverkauft war, war eine unglaubliche Überraschung."

Anschließend erklärte die Lifestyle-Marke der Herzogin von Sussex, dass man am 20. Juni mit den von den Kunden "geliebten Produkten und einigen neuen köstlichen Überraschungen" an den Start gehen werde.

Auch auf Instagram wirbt Meghan für ihre Marke. In einer Story schreibt Prinz Harrys (40) Ehefrau dort: "Es steckt so viel Liebe darin... und ich kann es kaum erwarten, es diesen Freitag, den 20. Juni, mit euch zu teilen". In dem Beitrag ist ein Stapel von Pancakes zu sehen, perfekt angerichtet und mit Sirup und Himbeeren garniert. ist zu dem gleichen Pancakes-Bild zu lesen: "Wir bringen eure Favoriten zurück, plus einige köstliche Überraschungen, die ihr nicht verpassen solltet!"

Pause scheint vorüber zu sein

Anfang Juni hatte Herzogin Meghan in einer Folge ihres Podcasts "Confessions of a Female Founder" erklärt, dass sie nach dem großen Erfolg der ersten Produkte - unter anderem verkaufte sie Marmelade, Honig und Tee - eine "Pause" mit ihrer Marke eingelegt habe. Beim Start im April soll die angebotene Ware innerhalb von 45 Minuten ausverkauft gewesen sein.

Zuletzt machten Prinz Harry und Herzogin Meghan aber auch erneut durch offenbar abgewandertes Personal Schlagzeilen. , haben sich kürzlich vier Mitarbeiter von dem Herzogspaar getrennt - darunter sowohl Teammitglieder aus den USA als auch aus Großbritannien. Immer wieder gibt es Berichte über die hohe Fluktuation im Umfeld der Sussexes. Seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus im Frühjahr 2020 sollen angeblich bereits mindestens 22 Mitarbeitende das Team verlassen haben - sechs davon allein in den vergangenen zwei Monaten.

