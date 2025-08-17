Arnold Schwarzeneggers Tochter Katherine teilt seltene Familienfotos

Im Hause Schwarzenegger weiß man offenbar zu feiern: Katherine Schwarzenegger gab zumindest auf ihrem Instagram-Account einige Einblicke in das Familienleben - inklusive Geburtstagsparty für ihren Vater Arnold. Auch Aufnahmen von Ehemann Chris Pratt, ihren Geschwistern und den Jüngsten teilte sie.

Katherine Schwarzenegger (35) hat seltene Familienfotos mit Ehemann Chris Pratt (46) geteilt. Zudem gab sie ihren Instagram-Followern einen Einblick in die Geburtstagsfeier ihres Vaters Arnold Schwarzenegger (78) am 30. Juli.

Schnappschüsse aus der "Löwen-Saison"

Die Autorin von "Good Night, Sister" postete unter dem Motto "Löwen-Saison" eine Reihe sommerlicher Schnappschüsse . Das Foto-Karussell begann mit einem gemeinsamen Bild mit ihrer Schwester Christina Schwarzenegger (34). Die beiden Frauen lächeln in die Kamera, während Katherine ein Getränk in der Hand hält. Eine zweite Aufnahme zeigt Schauspieler Chris Pratt neben seinem berühmten Schwiegervater Arnold Schwarzenegger, dessen Hand auf seiner Schulter ruht. Die beiden Männer tragen dunkle Kleidung und stehen auf einer Steinterrasse.

Ein weiterer Schnappschuss hält einen süßen Moment zwischen Katherine Schwarzenegger und einer ihrer Töchter fest. Darauf umarmt sie die Kleine strahlend. Die Autorin und der Schauspieler sind seit 2019 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder: die Töchter Lyla (5) und Eloise (3) sowie Sohn Ford (9 Monate). Der "Jurassic World"-Star ist außerdem Vater von Jack (12), der aus der Ehe mit Schauspielerin Anna Faris (48) stammt.

Auch einen Videoclip postete die 35-Jährige, in dem sie verrät: "Heute feiern wir den Geburtstag unseres Vaters." Ihr Bruder Patrick Schwarzenegger (31) sagt "Folgt uns", während Schwester Christina einen Kuchen mit brennenden Kerzen trägt. Das Video endet mit einem kurzen Blick auf eine ausgelassene Party unter freiem Himmel.

Chris Pratt findet sich als Vater nicht so streng

Und bald steht schon die nächste Feier im Hause Schwarzenegger an: Der jüngste Spross Ford wird in drei Monaten ein Jahr alt. Erst Anfang August schwärmte Chris Pratt während eines Auftritts von seinem Junior. "Ford, Mann, es geht ihm großartig. Er ist das glücklichste Baby. Er hat diese riesigen, wunderschönen blauen Augen. Er ist so besonders. Alle sagen das über ihre Kinder, die meisten liegen falsch. Ich habe nicht Unrecht. Dieses Kind ist etwas ganz Besonderes." Der Junge habe ja auch "eine wundervolle Mama" sowie "einen sehr fürsorglichen und willensstarken Vater".

Weiter verriet Pratt, dass er und seine Frau einen unterschiedlichen Erziehungsstil hätten. Er wolle es anders als sein sehr strenger Vater machen. "Deshalb achte ich etwas mehr auf die Sensibilität von Kindern. Ich bin also nicht so streng und nicht so hart." Er selbst sei als Kind auch sehr sensibel gewesen. Seine Frau hingegen sei "eher eine Regeldurchsetzerin", was zu einer "schönen Balance" daheim führe. Er sei mit seinen insgesamt vier Kindern einfach sehr "gesegnet", betonte Pratt noch.