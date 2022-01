Arnold Schwarzenegger war in einen Autounfall verwickelt

Arnold Schwarzenegger war in einen Autounfall mit mehreren Fahrzeugen verwickelt. Ihm selbst soll es aber gutgehen.

Arnold Schwarzenegger (74) war am Freitag (21. Januar) in einen Autounfall verwickelt, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. . Demnach wurde eine Frau bei dem Unglück verletzt. Schwarzenegger selbst ist offenbar nichts passiert: "Ihm geht es gut, seine einzige Sorge gilt im Moment der verletzten Frau", erklärte der Sprecher.

Das Los Angeles Police Department bestätigte dem US-Magazin, dass sich auf dem Sunset Boulevard und der Allenford Ave ein Unfall ereignet habe. Schwarzenegger soll in einem SUV unterwegs gewesen sein. , dass "weder Alkohol noch Drogen im Verdacht stehen, bei dem Zusammenstoß eine Rolle gespielt zu haben".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Seit Kurzem geschieden

Der "Terminator"-Star ist seit Kurzem ein geschiedener Mann. Bereits 2011 trennte sich der Schauspieler von seiner Ex-Frau Maria Shriver (66), der Scheidungsprozess dauerte aber über zehn Jahre. Die beiden waren seit 1986 verheiratet und haben die gemeinsamen Kinder Katherine (32), Christina (30), Patrick (28) und Christopher (24).