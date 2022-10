Arnold Schwarzenegger: Trainingsstunde für 150.000 Dollar

Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung hat Arnold Schwarzenegger ein persönliches Fitnesstraining versteigert. 150.000 Dollar legten die Meistbietenden hin. Insgesamt nahm Arnies Auktion über eine Million Dollar ein.

Personal Training für 150.000 US-Dollar: Arnold Schwarzenegger (75) hat am Wochenende für den guten Zweck Trainingsstunden versteigert. Im berühmten "Gold's Gym" in Venice Beach kamen zwei Parteien für das Höchstgebot in den Genuss einer Unterweisung durch den Filmstar und siebenfachen Mr. Olympia. Das Promiportal und stellte auch ein Video bereit, auf dem "Arnie" die Fitnessgeräte vorführt und die Trainierenden anfeuert.

Neben den Trainingsstunden versteigerte der Ex-Gouverneur von Kalifornien auch Kleidung, Kunstwerke und eine Fahrt in einem Panzer. Insgesamt kamen durch die Auktion 1,75 Millionen US-Dollar zustande. Gaststars der Veranstaltung waren Schwarzeneggers Freunde und Weggefährten Sylvester Stallone (76), Dolph Lundgren (64) und Danny DeVito (77). Sie und andere Besucher blätterten für den Eintritt angeblich 50.000 Dollar hin.

"Kinder sind wie Muskeln": Hausaufgabenhilfe von Arnold Schwarzenegger

Der Gewinn aus der Auktion kommt "After-School All-Stars (ASAS)" zugute. Die Organisation setzt sich für Hausaufgabenhilfe von Kindern aus armen Familien ein. Arnold Schwarzenegger gründete ASAS im Jahr 1991. Mittlerweile ist die Wohltätigkeitsorganisation in 60 amerikanischen Städten aktiv und betreut knapp 100.000 Schüler aus sozial schwachen Familien.

Als Botschafter konnte Schwarzenegger Kollegen wie Dwayne Johnson (50) und Jackie Chan (68) gewinnen. Arnold Schwarzenegger verglich Schulkinder in einem Interview mal mit Muskeln: Man muss sie täglich trainieren, damit sie sich entwickeln.