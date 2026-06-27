Arnold Schwarzenegger: Seine Karriere hat in einem Münchner Apartment begonnen

Arnold Schwarzenegger (78) ist eine der weltweit bekanntesten Persönlichkeiten. Im Taschen-Verlag erscheint nun ein Prachtband über den Österreicher, der seine Karriere in München begonnen hat.

Heiligenschein? Arnold Schwarzenegger, hier bei einem Auftritt in San Franciscos California Hall, ist der größte Bodybuilder aller Zeiten (sieben Mal Mr. Olympia, fünf Mal Mr. Universum).

Max Aguiliera-Hellweg, 1975/ho 10 Heiligenschein? Arnold Schwarzenegger, hier bei einem Auftritt in San Franciscos California Hall, ist der größte Bodybuilder aller Zeiten (sieben Mal Mr. Olympia, fünf Mal Mr. Universum).

Kaum ein Klischee ist überstrapazierter als das des amerikanischen Traums, des Aufstiegs vom Tellerwäscher zum Millionär. Nun, ein Mann hat diesen Traum auf seine ureigenste Art mit Leben erfüllt und umgeschrieben: vom Steirer-Buam zum größten Bodybuilder der Geschichte (siebenmal Mr. Olympia, fünfmal Mr. Universum), zum – trotz überschaubarer mimischer Künste und starkem Akzent – größten Hollywood-Star ("Terminator", "Conan", "True Lies"), der legendäre Einzeiler-Sprüche wie "I’ll be back" prägte, zum Mitglied der einflussreichsten Familie der USA, dem Kennedy-Clan, in den er durch die Hochzeit mit Maria Shriver, der Nichte von John F. Kennedy, einheiratete, zum Gouverneur von Kalifornien (2003 – 2011).

Die Rede ist natürlich von Arnold Schwarzenegger, der österreichischen Eiche. Der 78-Jährige ist eines der bekanntesten Gesichter weltweit, seine Stimme – etwa in Klimafragen oder gegen den aktuellen US-Präsidenten Donald Trump – findet Gehör.

Schwarzenegger lebte in München

Die Schwarzenegger-Story mutet wie ein Märchen an, eine moderne Cinderella-Story, mit einer Cinderella namens Arnold. Anfangs wurde der Sohn des ehemaligen SA-Haupttruppführers Gustav Schwarzenegger für seine Vorliebe für Muskel-Magazine belächelt, doch wo ein Arnold da ein Wille, da ein Weg.

In München, dort lebte er Mitte der 1960er Jahre in einem Ein-Zimmer-Appartement im ersten Stock in der Christophstraße 1, war er als Trainer in Putzingers Sportstudio in der Schillerstraße 36 tätig. Mit seinen Muskeln und den Erfolgen bei Steinhebe-Wettbewerben (254 Kilo) sorgte er für Furore. 1968 siedelte Schwarzenegger, dessen älterer Bruder Meinhard 1971 bei einem Autounfall ums Leben kam, nach Amerika über.

Der Rest ist Geschichte – Erfolgsgeschichte. Dieser hat der Taschen-Verlag in der Neuauflage des Prachtbands "Arnold" (ISBN: 978-3836599580, 125 Euro) ein Denkmal gesetzt. Auf 528 Seiten wird die Karriere Schwarzeneggers nachgezeichnet und mit Hunderten Fotos, teils aus Arnolds Privatarchiv illustriert. Ein kleines Stück Zeitgeschichte des Österreichers, der über München die große weite Welt (friedlich) eroberte.