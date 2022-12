Arnold Schwarzenegger nimmt Weihnachten sportlich

Arnold Schwarzenegger zeigt sich Heiligabend im roten Weihnachtspullover beim Sport: "Wir trainieren noch", erklärte er in einem Clip und wünschte allen frohe Festtage.

Die Festtage sind bei Arnold Schwarzenegger (75) kein Grund, eine Pause vom Sport einzulegen. Nur das Outfit hat der "Terminator"-Star dem Anlass angepasst. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien kann immerhin auch an Weihnachten unter freiem Himmel trainieren, wie er in den sozialen Medien zeigte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

beim Workout an Geräten in einem Outdoor-Gym. Der 75-Jährige trägt dabei einen roten Weihnachtspullover mit Rentieren und Weihnachtsbäumen sowie eine Sonnenbrille. In die Kamera erklärt er: "Es ist egal, ob Heiligabend ist oder nicht. Wir trainieren trotzdem." Er fügte hinzu: "Ich möchte euch allen frohe Weihnachten, schöne Feiertage und ein glückliches und gesundes neues Jahr wünschen." Auch in dem Text, den er zu dem Clip setzte, animiert er seine 22 Millionen Follower, die Feiertagsstimmung zu nutzen, um Sport zu treiben und die Zeit mit der Familie zu genießen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert