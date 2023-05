Arnold Schwarzenegger: "Habe meiner Familie genug Leid zugefügt"

Netflix hat einen Trailer zur Dokumentation über Arnold Schwarzenegger veröffentlicht. Darin spricht der "Terminator" auch über seine privaten Probleme.

Arnold Schwarzenegger (75) zur neuen Netflix-Dokumentation "Arnold" über die schwierige Zeit in seinem Privatleben. "Die Leute werden sich an meine Erfolge erinnern", sagt der Hollywood-Star und Politiker in die Kamera. Er fügt hinzu: "Sie werden sich auch an diese Fehler erinnern." Es sei "sehr hart für meine Ehe, für meine Beziehung zu meinen Kindern" gewesen. "Ich habe meiner Familie genug Leid zugefügt. Ich werde für den Rest meines Lebens damit leben müssen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Vermutlich geht Schwarzenegger dabei auf das Scheitern seiner Ehe ein. 2011 beendeten Maria Shriver (67) und Schwarzenegger ihre Beziehung nach 25 Jahren Ehe. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder. Kurze Zeit später kam heraus, dass Schwarzenegger mit einer Haushalsangestellten ein Kind hat. Joseph Baena (25) kam 1997 zur Welt.

Die Netflix-Doku über Arnold Schwarzenegger erscheint am 7. Juni. © Netflix

Von Österreich aus zum amerikanischen Traum

Über die dreiteilige Doku-Serie, die ab 7. Juni zu sehen ist, heißt es bei Netflix, sie zeichne Arnold Schwarzeneggers Reise nach, beginnend in Österreich bis zu den höchsten Ebenen des amerikanischen Traums. "In einer Reihe offener Interviews decken Schwarzenegger, seine Freunde, Feinde, Co-Stars und Beobachter alles ab, von seiner Zeit beim Eisen pumpen bis zu seinen Triumphen in Hollywood, seiner Zeit als Gouverneur des Bundesstaates Kalifornien und den Freuden und Turbulenzen seines Familienlebens".

Maria Shriver war im Kloster

Erst im Februar hatte auch Maria Shriver über das Ende ihrer Ehe gesprochen. Demnach suchte sie Rat und Hilfe in einem Kloster. "Ich ging in ein abgeschiedenes Kloster, um Ruhe zu haben und nach Rat zu suchen", erklärte die Nichte des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) Die leitende Nonne des Klosters habe ihr am Ende des Aufenthalts gesagt: "Du kannst nicht kommen und hier leben. Aber du darfst hinausgehen und Maria werden." Shriver: "Ich habe geschluchzt: Wer ist das?"

Sie habe sich nie die Erlaubnis gegeben, so Maria Shriver weiter, "zu fühlen, verletzlich zu sein, schwach zu sein, in die Knie gezwungen zu werden, und die Welt hat mich dorthin gebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, ich nehme dies an und werde alles über meine Rolle lernen, was ich kann."