Arnie-Auftritt und eine Baby-News: Promis feiern bei der Weißwurstparty im Stanglwirt

Es ist das Top-Event am legendären Streif-Wochenende: Die 33. Weißwurstparty im Tiroler Nobel-Hotel Stanglwirt lockt auch heuer wieder knapp 3000 Gäste und vor allem zahlreiche Promis nach Going am Wilden Kaiser. Welcher Promi wie viele Weißwürste schafft und welche Dame mit Babybauch im Dirndl strahlt.

BrauerPhotos / G.Nitschke für Stanglwirt 18 Ertönt das Geläut der 400 Jahre alten Glocke im Stanglwirt, gilt die Weißwurstparty traditionell als eröffnet.

Der "neue Meister Eder", Florian Brückner ist heuer zum ersten Mal auf der Weißwurstparty im Stanglwirt.

Frank Rollitz/ABR 18 Der "neue Meister Eder", Florian Brückner ist heuer zum ersten Mal auf der Weißwurstparty im Stanglwirt.

8000 Weißwürste, ebenso viele Brezen und 600 Flaschen Champagner: Die legendäre Weißwurstparty im Tiroler Nobel-Hotel Stanglwirt ist seit Jahren DAS Top-Event vor dem berüchtigtsten Skirennen Österreichs, dem Hahnenkamm-Rennen auf der "Streif" in Kitzbühel.

33. Weißwurstparty im Stanglwirt: Diese Promis waren dabei

Um die begehrten Karten, die in der teuersten Kategorie schwindelerregende 826 Euro kosten, herrscht jedes Jahr aufs Neue Krieg. Denn das Top-Event lockt traditionell die Creme de la Creme der nationalen und internationalen Promi-Welt ins beschauliche 2000-Seelen-Örtchen Going am Wilden Kaiser.

Hier, knappe 20 Autominuten von Kitzbühel, dem Wahl-Wintersitz der Münchner Schickeria, haben sich am Freitag vor der "Streif"-Abfahrt Promis wie DJ Ötzi alias Gerry Friedle (mit Tochter Lisa Marie Friedle), Rea Garvey, Barbara Meier, Ski-Legende Maria Höfl-Riesch und viele mehr in Dirndl- und Lederhose geworfen.

Ertönt das Geläut der 400 Jahre alten Glocke im Stanglwirt, gilt die Weißwurstparty traditionell als eröffnet. © BrauerPhotos / G.Nitschke für Stanglwirt

Vom Stammtisch unter Skifahrer zum Top-Event am Hahnenkamm-Wochenende

Dabei hat einst alles so klein und gemütlich begonnen: Und zwar mit einem "Weißwurstessen" im Jahr 1991: Ursprünglich nicht mehr als ein Treffen unter Freunden, ein Stammtisch von Skifahrern, der sich vor dem Hahnenkammrennen noch mit Weißwürsten stärkten.

Wer heute in den Stammtisch-Bereich der "Weißwurstparty" eingeladen wird, der darf sich was darauf einbilden: Denn hier finden nur die geladenen Gäste der Familie Hauser Platz. Unter ihnen, der wohl bekannteste Stammgast, der dem Stanglwirt Jahr für Jahr die Treue hält: "Terminator" Arnold Schwarzenegger.

Jürgen Klopp: So viele Weißwürste schafft die Trainerlegende

Hatte der 78-Jährige noch einen Abend zuvor selbst die große Bühne für sein fünftes "Klima-Charity-Dinner" im Stanglwirt, ließ er sich am Freitag gemeinsam mit Freund und "Gladiator"-Legende Ralf Moeller wieder die spezielle "Champagner-Weißwurst" von Metzgermeister Toni Holnburger schmecken. "This ist the biggest party in the world!", zeigte sich Schwarzenegger, der heuer mit Sohn Christopher gekommen war, begeistert. Das erste Mal auf der Weißwurstparty war es hingegen für Trainer-Legende Jürgen Klopp. Der war eigentlich in erster Linie fürs Hahnenkamm-Rennen nach Tirol gereist, gab sich im Gespräch mit der AZ in Sachen Weißwurst aber motiviert: "Ich habe heute noch nichts gegessen - drei, vier Weißwürste gehen easy."

Rea Garvey hütet im Stanglwirt ein pikantes Geheimnis

Ein pikantes Geheimnis hat am Freitagabend Sänger Rea Garvey: Anders als die übrigen Herren setzt der "The Voice"-Juror nicht auf Lederhose, sondern Schottenrock: "Die Jungs hier in Österreich sind mit der Lederhose aufgewachsen, ich hiermit." Den Rock habe er auch bei seiner Hochzeit getragen, sagt der 52-Jährige der AZ. "Ich finde es immer schön, wie jeder fragen will, ob ich etwas drunter trage, oder nicht."

Babybauch im Dirndl: Diese Dame ist schwanger auf der Weißwurstparty

Dass die Weißwurstparty ihrem Ruf inzwischen vorauseilt, ist vor allem einer Frau zu verdanken: Stanglwirt-Junior-Chefin Maria Hauser. Sie hatte die Organisation des legendären Events 2011 übernommen und die Weißwurstparty seither als "urigste Hüttengaudi des Hahnenkamm-Rennens" etabliert.

Haupt-Act bei der Weißwurstparty: Dick Brave alias Sasha

Einmal mehr steht Hauser am Freitag neben den prominenten Gästen besonders im Mittelpunkt: Die Junior-Stanglwirtin ist nämlich schwanger, lässt sich aber selbst vom deutlich sichtbaren Babybauch im Dirndl nicht stoppen. So feiert Hauser an der Seite der Prominenz am Freitag ausgelassen in der Reithalle des Stanglwirts. Hauptact der diesjährigen Weißwurstparty: Dick Brave, alias Sasha, der erst vor Kurzem das Comeback seines Alter-Ego verkündet hatte und just am Veröffentlichungstag im Stanglwirt auftrat.

Über 50.000 Euro für den guten Zweck

Durch den Verkauf eines limitierten Kartenkontingents kamen in diesem Jahr 51.432 Euro für den guten Zweck zusammen. Aufgeteilt wurde die Summe unter Arnold Schwarzeneggers Climate Initiative, Rea Garveys Stiftung "Saving an Angel" und der Franz Beckenbauer Stiftung.

Welche Stars bei der Weißwurstparty feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.