Ariana Grandes Bruder Frankie hat geheiratet

Frankie Grande hat geheiratet. Der Bruder von Ariana Grande hat erste Hochzeitsbilder bei Instagram geteilt. Die Sängerin richtete in einer Instagram Story emotionale Worte an den Frischvermählten.

Ariana Grandes Bruder Frankie Grande (39) ist ein verheirateter Mann. hat der Schauspieler, Sänger und YouTuber Hochzeitsbilder mit Partner Hale Leon geteilt und verraten, dass das Paar bereits am 4. Mai Ja gesagt hat. "Ich darf vorstellen: Mr. & Mr. Grande! Überraschung! Wir haben bei einer kleinen intimen, galaktischen Zeremonie in meinem Familienhaus in Florida geheiratet", schreibt er zu den Fotos, auf dem besondere "Star Wars"-Gäste und ein projizierter Sternenhimmel zu sehen sind. Grande kündigt zudem an, dass in den kommenden Monaten noch ein Hochzeitsball mit all den Freunden des Paares geplant sei.

Ariana Grande wünscht "lebenslanges Glück"

Schwester Ariana Grande (28) beglückwünschte das frischverheiratete Paar in einer Instagram Story. "Frankie und Hale, zwei wunderbare und füreinander bestimmte Seelen. Ich liebe euch so sehr und wünsche euch lebenslanges Glück und Gesundheit", schrieb sie zu einem Bild der Hochzeit und richtete dann Worte an ihren Schwager. "Hale, ich verehre dich. Du bist die beste Ergänzung für all unsere Leben. Danke für deine Liebe für ihn. Das war alles, was ich je für ihn wollte."

Im Juni 2021 wurde die Verlobung der beiden bekannt. Das Paar hatte sich 2019 in einer Tanzbar kennengelernt. Grande bezeichnete es als "Liebe auf den ersten Tanz".