Ariana Grande trauert um ihre Großmutter Marjorie

Ariana Grande hat einen geliebten Menschen verloren. Ihre "Nonna" Marjorie Grande starb im Alter von 99 Jahren. Auf Social Media trauerten sie und ihre Familie um ihre Großmutter.

Ariana Grande (31) hat ihren Fans auf Social Media eine traurige Nachricht überbracht: Ihre Großmutter Marjorie (1925-2025) ist gestorben. Die Musikerin teilte eine Instagram-Story ihrer Mutter Joan (68), die bekannt gab: "Wir sind am Boden zerstört, dass die geliebte Matriarchin unserer Familie verstorben ist. Marjorie (Nonna) Grande ist friedlich in ihrem Haus verstorben und war in jedem Moment ihrer letzten Wochen von ihrer Familie und ihren Lieben umgeben."

Weiter bedankte sie sich bei allen für die "Liebe, Unterstützung und für die Achtung unserer Privatsphäre, während wir trauern und ihr schönes, außergewöhnliches Leben feiern". Die Oma des Popstars wurde 99 Jahre alt, im Oktober hätte sie ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Ariana Grande hatte enge Verbindung zu ihrer "Nonna"

Ariana Grande erinnerte auch an Marjorie Grande. "Für immer", schrieb die Sängerin zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem ihre Großmutter bei ihrer Hochzeit mit Ehemann Frank zu sehen ist. Unter dem Beitrag trauerten zahlreiche Stars wie Jessie J (37) und ihre ehemalige "Victorious"-Kollegin Elizabeth Gillies (31) mit der Musikerin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Diese stand ihrer Großmutter sehr nahe. Grande nahm sie regelmäßig zu Events mit und war gemeinsam mit ihr auf dem Song "Ordinary Things" aus ihrem Album "Eternal Sunshine" zu hören. Damit stellte Marjorie Grande einen Rekord auf: Mit 98 Jahren wurde sie zur ältesten Person, die es je in die Billboard 100 Charts schaffte.

Auch Ariana Grandes Bruder trauert

Ihr Bruder Frankie Grande (42) meldete sich in einem eigenen Post zu Wort. "Du hast mich immer deinen Augapfel genannt, Nonna, und du warst immer meiner. Meine beste Freundin. Mein sicherer Hafen", , die ihn und seine Großmutter über die Jahre hinweg zeigt. "Ich vermisse dich mehr, als Worte ausdrücken können. Mein Herz ist gebrochen, aber ich spüre, dass du über mich wachst und schon so stolz auf alles bist, was ich getan habe und was noch kommen wird", ergänzte er unter anderem.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert