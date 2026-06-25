ARD-Star Lea Wagner: Was über Ehemann und Privatleben bekannt ist

Lea Wagner zählt zu den jüngsten Gesichtern in der Sportberichterstattung und hat damit eine einstige Männerdomäne erobert. Doch wie lebt die hübsche Wiesbadenerin eigentlich privat? Wer ist ihr berühmter Vater? Und wen heiratete sie heimlich im Dezember 2025? Die AZ gibt einen Überblick.

Lea Wagner berichtet regelmäßig für die ARD über sportliche Großereignisse. Seit 2023 steht sie für die "Sportschau am Samstag" vor der Kamera.

Lea Wagner ist sympathisch, attraktiv und führt souverän durch diverse Sportsendungen in der ARD. 2026 gelang ihr der Sprung in den wortwörtlichen TV-Olymp, als sie die Olympischen Winterspiele moderieren durfte. Doch was sollte man noch über die Wiesbadenerin wissen? Wer ist ihr berühmter Vater – und möchte sie selbst Kinder haben? Die AZ verrät Details über das Privatleben von Lea Wagner.

Hochzeit im kleinen Kreis: Das ist über den Partner von Lea Wagner bekannt

Im Dezember 2025 wurde publik, dass Lea Wagner im kleinen Kreis geheiratet hat: Um wen es sich bei dem Glücklichen handelt, behält die Moderatorin aber für sich, weshalb weder Name noch Beruf ihres Ehemannes bekannt sind. Laut Angaben des lebt Wagner in Bielefeld. Im Sommer 2026 erwarten die Eheleute ihr erstes gemeinsames Kind, bei der Fußball-WM 2026 tritt die Moderatorin also stolz mit Babybauch vor die Kamera.

ARD-Moderatorin erwartet erstes Kind

Gegenüber der verriet die 31-Jährige im Juni 2026, die spätabendlichen Sportsendungen trotz Schwangerschaft gut zu meistern: "Körperlich geht es mir bestens. Vor Kurzem war ich auf der Hochzeit einer engen Freundin, habe bis drei Uhr getanzt und war um vier Uhr im Bett – dann schlafe ich einfach länger. Zum Glück habe ich einen hervorragenden Schlaf." Nach der Entbindung wolle sich Wagner eine kurze Auszeit nehmen und dann "recht schnell wieder [in den Beruf] einsteigen."

Am Spielfeldrand mit Bastian Schweinsteiger und Sebastian Hoeneß: Lea Wagner möchte nach der Geburt ihres Kindes bald wieder zum Mikrofon greifen. © imago/Pressefoto Baumann

Unter Kolleginnen: Das sagt Lea Wagner über Esther Sedlaczek

Von Stutenbissigkeit kann unter den weiblichen Sport-Gesichtern wohl keine Rede sein. Gegenüber dem "courage"-Magazin sagte Lea Wagner im Juni 2026 über ihre TV-Kolleginnen: "Austausch gibt es auf jeden Fall – und ich erlebe ihn gerade noch einmal intensiver. In meiner Schwangerschaft tausche ich mich viel mit Kolleginnen aus, die bereits Kinder haben, zum Beispiel Esther Sedlaczek."

Aus den Erfahrungen ihrer TV-Mitstreiterinnen könne Wagner viel Wertvolles ziehen: "Wie lange sie noch moderiert haben, wann sie wieder eingestiegen sind, wie sich der Alltag mit Job und Kind am besten organisieren und strukturieren lässt. Deshalb sind Vorbilder so wichtig: Sie zeigen einem, dass bestimmte Wege möglich sind. Ich hatte oft den Eindruck, man müsse sich zwischen Karriere und Privatleben und Kindern entscheiden – das ist absolut nicht so."

Lea Wagner und Esther Sedlaczek stehen für die ARD als Sportmoderatorinnen vor der Kamera. Sedlaczek hat drei Kinder und weiß, wie sich Beruf und Familie vereinbaren lassen. © imago/ActionPictures

In Männerdomäne: So erlebte Lea Wagner TV-Anfänge als Frau

Sich als Frau in einer männerdominierten Branche zu behaupten, kann herausfordernd sein. Wie Lea Wagner gegenüber dem "courage"-Magazin erklärte, habe man ihr den Weg in den Sportjournalismus aber leicht gemacht: "Ich wurde unterstützt und gefördert, mir wurde viel zugetraut, und andere haben früh Potenzial in mir gesehen. Gleichzeitig wurde auch mein Wille wahrgenommen, intensiv an mir zu arbeiten, um immer besser zu werden."

Die 31-Jährige gibt auch zu, am Anfang ihrer Karriere darauf geachtet zu haben, "nicht zu feminin" zu wirken: "Bei meinen ersten Livemoderationen habe ich fast immer einen Anzug getragen – das war für mich eine Art Rüstung." Heute sei sie stolz darauf, diese Rolle nicht mehr zu brauchen: "Das hat viel damit zu tun, dass ich mich privat in den letzten Jahren wirklich gefunden habe. Heute weiß ich besser, wer ich bin – und dadurch hat sich auch meine Art zu moderieren verändert."

Lea Wagner kann heute vor den TV-Kameras ganz sie selbst sein. © imago/Eibner

Vater ist Fußballtrainer: Lea Wagner über ihre Kindheit

Lea Wagner wurde am 15. August 1994 in Wiesbaden als Tochter des Fußballtrainers David Wagner geboren. Sie hat eine ältere Schwester namens Lynn. Die Vereinswechsel ihres Vaters, der unter anderem die Jungs vom FC Schalke 04 trainierte, hatten zur Folge, dass Lea Wagner als Kind oft umziehen musste. An die Zeit in Mainz, Gelsenkirchen und Gütersloh habe sie kaum Erinnerungen, wie sie der "Morgenpost" erklärte.

Die Moderatorin könne sich aber an ein Gespräch zurückerinnern, das sie als Kind mit ihrem Vater geführt habe: "Ich glaube, als wir in Gütersloh gewohnt haben und umziehen mussten, habe ich ihn mal gefragt, ob er nicht einfach mehr Tore schießen könne, damit wir weiter dort wohnen bleiben. Ich kam dann aber nach dem Umzug auch in Weinheim schnell an und hatte insgesamt eine sehr glückliche Kindheit." In Weinheim absolvierte Wagner ihr Abitur, für das Studium verschlug es sie nach Stuttgart. "Das Berufsziel Sportjournalistin kam durch ein Praktikum in der SWR-Sportredaktion", erinnert sich Wagner.

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Berühmter Patenonkel: Jürgen Klopp ist Freund der Familie Wagner

Nach einem Volontariat bei der rt1.media group in Augsburg arbeitete Lea Wagner seit 2018 für die Sportredaktion des SWR Fernsehens. 2021 trat sie die Nachfolge von Matthias Opdenhövel bei den Skisprung-Übertragungen in der ARD an und seit Juni 2023 steht sie für die "Sportschau am Samstag" vor der Kamera. Ihre Eltern hätten sie immer darin bestärkt, beruflich den Weg einzuschlagen, der ihr am meisten Spaß macht: "Da gab es nie Vorstellungen", so Wagner zu "Morgenpost".

Ihr Vater hatte lediglich Bedenken, dass seine ehrgeizige Tochter zu viel arbeiten könnte: "Vor allem in den Anfangsjahren habe ich fast alles mitgenommen, weil ich so viele Erfahrungen wie möglich sammeln wollte, um besser zu werden", räumt Lea Wagner ein. "Er hat mich dann immer mal wieder daran erinnert, dass ich bitte darauf achten soll, zumindest einen Tag die Woche freizuhaben." Der Fußball-Trainer Jürgen Klopp (59) ist ein enger Freund ihres Vaters und Lea Wagners Patenonkel.