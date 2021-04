"Aquaman" Jason Momoa überrascht Dwayne Johnsons Tochter Tiana

Dwayne Johnsons Tochter Tiana ist ein großer "Aquaman"-Fan und wünschte sich zum dritten Geburtstag einen Besuch des Superhelden. Jason Momoa ließ sich nicht lange bitten.

Dwayne "The Rock" Johnsons (48, ) Tochter Tiana hatte zu ihrem dritten Geburtstag einen ganz besonderen Wunsch: Aquaman höchstpersönlich sollte zum Frühstück kommen, wie der Schauspieler schrieb. Ein Glück für Tiana, dass ihr Vater in Hollywood so gut vernetzt ist. Denn Aquaman-Darsteller Jason Momoa (41) ließ es sich nicht nehmen, dem Mädchen persönlich per Video-Anruf zum Geburtstag zu gratulieren.

Johnson postete . Tiana sitzt darin gespannt vor dem Bildschirm, während Momoa spricht. Nachdem er aufgelegt hat, springt sie freudestrahlend auf und kann ihr Glück offenbar kaum fassen. "Ihre Reaktion ist unbezahlbar", kommentierte Johnson und bedankte sich bei seinem Schauspielkollegen Jason Momoa dafür, dass er den dritten Geburtstag von Tiana "zum besten aller Zeiten gemacht hat".

Kurz zuvor hatte Johnson , in dem er und Tiana eine Szene aus dem Film "Aquaman" sehen. "Ist Aquaman der Coolste?", fragt der Schauspieler seine Tochter. "Wer ist cooler? Daddy?" Als großer Fan antwortet seine Tochter natürlich: "Aquaman". Johnson sollte seiner Tochter zum Geburtstag außerdem ein Bild von Aquaman malen, damit Tiana es rahmen und in ihr Zimmer hängen könnte. Sollte "diese Respektlosigkeit" anhalten, werde Black Adam dem Superhelden Aquaman eine "Abreibung" verpassen, schrieb Dwayne "The Rock" Johnson. Im nächsten Jahr wird er in der Rolle des Black Adam selbst unter die Superhelden gehen. Die Verfilmung des gleichnamigen DC-Comics soll am 29. Juli 2022 in den USA in die Kinos kommen.

