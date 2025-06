Apple Martin neckt ihre Mutter Gwyneth Paltrow wegen freizügigem Video

Mit einem augenzwinkernden Kommentar hat Apple Martin auf das freizügige Kochvideo ihrer Mutter Gwyneth Paltrow reagiert. Die 21-Jährige fragt schelmisch, wo Mamas Oberteil abgeblieben ist.

Wenn die eigene Mutter mal wieder für Aufsehen in den sozialen Medien sorgt, kann das für die Kinder durchaus peinlich werden. Nicht so bei Apple Martin (21) - die Tochter von Gwyneth Paltrow (52) nimmt es mit Humor, wenn sich Mama freizügig beim Kochen zeigt.

präsentierte sich die Oscarpreisträgerin beim Zubereiten des Frühstücks ohne Oberteil am Herd. Erst später im Clip war Paltrow dann doch wieder mit ihrem Spitzen-Pyjama-Top bekleidet zu sehen. Ihre Tochter Apple, deren Vater der Coldplay-Sänger Chris Martin (48) ist, ließ sich diese Gelegenheit für einen schelmischen Kommentar nicht entgehen.

"Habe ich aus Versehen dein Shirt geklaut, oder...?", schrieb die 21-Jährige unter das Video ihrer Mutter. Paltrow zeigte sich von der witzigen Bemerkung ihrer Tochter sichtlich amüsiert und antwortete mit einem lachend-weinenden Emoji.

Das kulinarische Resultat konnte sich durchaus sehen lassen: "Das war ein toskanisch inspiriertes, proteinreiches 'Boyfriend-Frühstück' aus der Pfanne mit Wurst vom örtlichen Metzger, weißen Bohnen, Spinat, Kirschtomaten und natürlich Eiern", beschrieb Paltrow ihr Gericht in der Videounterschrift. Das Endergebnis präsentierte sie ihren rund 8,8 Millionen Instagram-Followern als brutzelndes Gesamtwerk in einer Pfanne.

Glückwünsche an Mann und Ex-Mann zum Vatertag

Gwyneth Paltrow und Chris Martin pflegen auch nach ihrer Scheidung im Jahr 2016 ein freundschaftliches Verhältnis. Neben Apple haben die beiden auch den 19-jährigen Sohn Moses. Paltrow ist mittlerweile mit dem Produzenten Brad Falchuk (54) verheiratet. Aus seiner ersten Ehe stammen ein Sohn und eine Tochter.

Beide Männer würdigte Paltrow zum Vatertag in den USA . Zu gemeinsamen Erinnerungsbildern schrieb die Unternehmerin am vergangenen Sonntag: "An die Väter, die mein Leben und unsere Familie geprägt haben - die uns Halt gegeben haben, uns zum Lachen gebracht haben und sich unermüdlich mit so viel Herz eingesetzt haben. Alles Gute zum Vatertag."