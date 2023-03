Antonio Banderas, Nicole Kidman und mehr verleihen die Oscars

Wenige Tage vor der diesjährigen Oscarverleihung gibt die Academy weitere Presenter bekannt. Mit dabei sind Antonio Banderas, Nicole Kidman, Hugh Grant und viele mehr.

Antonio Banderas, Nicole Kidman und Hugh Grant (v. l.) werden in diesem Jahr die Oscars verleihen.

Die Oscarverleihung steht in den Startlöchern und immer mehr Details rund um den Abend werden bekannt. stellt die Academy nun weitere Präsentatoren vor, die Moderator Jimmy Kimmel (55) bei den 95. Oscars unterstützen werden. Mit dabei sind Antonio Banderas (62), Andrew Garfield (39), Elizabeth Banks (49), Hugh Grant (62), Nicole Kidman (55), Sigourney Weaver (73), Florence Pugh (27) und Halle Bailey (22). Auch Salma Hayek Pinault (56), Jessica Chastain (45), John Cho (50) und Danai Gurira (45) werden in der Nacht vom 12. auf den 13. März die begehrten Goldjungen übergeben.

Bereits vor wenigen Tagen wurde eine erste Riege namhafter Schauspieler als Presenter für die Oscars angekündigt. Auch Dwayne "The Rock" Johnson (50), Emily Blunt (40), Samuel L. Jackson (74), Michael B. Jordan (36), Melissa McCarthy (52), Janelle Monáe (37) und Glenn Close (75) werden bei der Verleihung auf der Bühne stehen. Abgerundet wird das bisherige Aufgebot von Donnie Yen (59), Zoe Saldana (44), Jonathan Majors (33) und Deepika Padukone (37).

Weitere Stars könnten folgen

Es könnten sich allerdings noch weitere Promis zu den Präsentatoren gesellen. Wie die Academy schreibt, werden die Produzenten der Show weitere "Talente" in den Tagen bis zur Verleihung ankündigen.

Die Oscarverleihung findet am 12. März statt, aufgrund der Zeitverschiebung ist sie in Deutschland in der Nacht auf den 13. März, ab etwa 2 Uhr morgens, zu sehen. Das deutsche Netflix-Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" von Edward Berger ist für neun Oscars nominiert.