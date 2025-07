Antonia Hemmer hat jemanden kennengelernt: "Ich bin super glücklich"

In den vergangenen Jahren hatte Antonia Hemmer kein Glück in der Liebe. Doch nun scheint die TV-Bekanntheit wieder frisch verliebt zu sein: "Ich genieße die Zeit."

Antonia Hemmer (25) hat offen über ihr aktuelles Dating-Leben gesprochen. Bislang hatte die TV-Bekanntheit wenig Glück in der Liebe - doch wie sie jetzt verriet, lernt sie "seit mehreren Wochen" jemanden kennen. "Ich bin einfach superglücklich", strahlt die 25-Jährige.

Antonia Hemmer möchte sich Zeit lassen

Wohin das Ganze führt, wisse sie derzeit noch nicht - und das sei auch völlig in Ordnung. "Ich oder wir gucken, was die Zeit macht, wie es mit uns weitergeht. Wir lernen uns gerade kennen. Ich genieße die Zeit. Er genießt die Zeit", erklärt sie. Wer der Mann an ihrer Seite ist, möchte sie zunächst noch für sich behalten. "Er steht auch nicht in der Öffentlichkeit", verrät sie - und das finde sie auch gut. "Zur gegebenen Zeit werde ich ihn vielleicht mal vorstellen, aber es hat alles noch seine Zeit." Bis dahin wollte Hemmer ihr Glück aber lieber ganz privat genießen.

Reality-TV-Star ist "dankbar"

Schon vor wenigen Tagen hatte Hemmer angedeutet, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. In einem Video küsst die 25-Jährige liebevoll die Hand eines Mannes. Dazu schrieb sie: "Reich, weil ich dich getroffen habe" - und ergänzte unter dem Beitrag den Hashtag "dankbar". Die Fans zeigten sich begeistert. "Es ist so schön, dass du glücklich bist", kommentierte eine Followerin, während eine andere schrieb: "Es sei dir von Herzen gegönnt." "Wie schön dich glücklich zu sehen, viel Glück für die Zukunft", meinte eine dritte Userin.

Antonia Hemmer: Vom Pechvogel zum Liebesglück?

Bekannt wurde Antonia Hemmer 2020 durch die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau", in der sie Landwirt Patrick Romer (29) kennenlernte. Nach der Sendung wurden die beiden ein Paar, sorgten jedoch zwei Jahre später im "Sommerhaus der Stars" für Negativ-Schlagzeilen: Viele Zuschauer kritisierten Romers respektlosen Umgang mit Hemmer und rieten ihr zur Trennung. Zwar betonte das Paar in der Wiedersehensfolge, an sich arbeiten zu wollen - doch nur Wochen später folgte das Liebes-Aus. Der Grund: Hemmer erwischte ihren Partner inflagranti mit einer anderen Frau.

Auch in der Dating-Show "Make Love, Fake Love" fand die 25-Jährige nicht das große Glück. Während der Dreharbeiten verguckte sie sich in den vergebenen Kandidaten Xander Stephinger (27). Nach mehreren Wochen Kennenlernphase beendeten sie die Beziehung.