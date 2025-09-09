Ant Anstead schwärmt von seiner Partnerin Renée Zellweger

Ant Anstead kann seine Begeisterung für Renée Zellweger nicht verbergen. Der TV-Moderator schwärmt von seiner Freundin als "großartigsten Menschen", den er je getroffen habe.

Ant Anstead (46) macht kein Geheimnis aus seiner großen Liebe zu Renée Zellweger (56). schwärmt der 46-jährige TV-Mechaniker von seiner berühmten Freundin und verrät überraschende Details über ihr gemeinsames Leben.

Wichtige Ratgeberin

Die Medienpersönlichkeit und die Schauspielerin wurden erstmals im April 2021 miteinander in Verbindung gebracht. Damals lernten sie sich bei den Dreharbeiten zu einer Folge seiner Serie "Celebrity IOU Joyride" kennen. Im Juni 2021 wurde bekannt, dass die beiden ein Paar sind.

"Eine der vielen Eigenschaften, die mich an Ren anziehen, ist, dass sie eine praktische Auto-Frau ist", erklärt der Moderator begeistert. Die Oscarpreisträgerin überrascht demnach nicht nur auf roten Teppichen, sondern auch in der Werkstatt: "Es ist wirklich cool, dass wir uns bei einer Auto-Show kennengelernt haben. Sie hat geschweißt - ich meine, wie cool ist das denn?"

Seitdem die beiden ein Paar sind, pendelt Anstead zwischen ihrem gemeinsamen Zuhause in Südkalifornien und seiner britischen Heimat. Besonders beeindruckt zeigt sich der Brite von Zellwegers Einrichtungstalent. Sie habe großen Einfluss auf die Renovierung des 500 Jahre alten Bauernhauses genommen, das er für seine Eltern erworben hat. "Sie ist sehr, sehr gut im Designen", schwärmt Anstead. "Natürlich nehme ich Rat von jemandem an, der viel besser in Häusern ist als ich." Er werde ständig von seiner Partnerin beraten, "denn sie ist der großartigste Mensch, den ich je kennengelernt habe".

Die 56-jährige Schauspielerin hat sich offenbar auch problemlos in Ansteads Familienleben integriert. Seine beiden älteren Kinder Amelie (21) und Archie (19) aus erster Ehe sowie der sechsjährige Hudson, den er mit Ex-Frau Christina Haack (42) hat, haben Zellweger längst ins Herz geschlossen, wie erahnen lassen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anfang des Jahres begleiteten Amelie und Archie ihren Vater und Renée sogar zur Londoner Premiere ihres Films "Bridget Jones - Verrückt nach ihm" (im Original: "Bridget Jones: Mad About The Boy"). "Wie jeder Elternteil bin ich unglaublich stolz auf alle drei meiner Kinder", betont Anstead über seine Sprösslinge.