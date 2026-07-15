Anschaulicher Hundefutter-Vergleich: TV-Promi nimmt 40 Kilo ab

Jolina Mennen hat auf Social Media ihren enormen Gewichtsverlust geteilt. Der frühere Dschungelcamp-Star hat fast 40 Kilogramm abgenommen.

2022 belegte sie im RTL-Dschungelcamp den vierten Platz. Seitdem hat sich bei Jolina Mennen einiges verändert. Die 33-Jährige hat inzwischen fast 40 Kilogramm verloren, wie sie in einem Video auf Instagram bekannt gab. "Das ist so verrückt, wenn man sich das mal richtig vor Augen hält", schrieb sie in ihrem Beitrag und fügte an: "Kein Wunder, dass mir früher vieles so schwerfiel."

Schon im April hatte Jolina Mennen eine Foto-Collage geteilt, in der sie mit 30 Kilogramm weniger zu sehen war. Drei Monate später ist die YouTuberin sieben weitere Kilo leichter. "Ich habe mittlerweile 37 Kilo abgenommen und bin hier gerade beim Hundefutter kaufen. Was das miteinander zu tun hat, zeige ich euch jetzt", sagt Jolina Mennen in ihrem neuen Instagram-Clip und stapelt in einem Supermarkt Hundefutter auf ihren Armen.

"So ein Sack hat zwölf Kilo. Das heißt, ich habe nicht einen davon, nicht zwei davon, sondern sage und schreibe drei Stück davon abgenommen. Oh mein Gott, so bin ich durch die Gegend gelaufen", kann es der Reality-TV-Star offenbar selbst kaum glauben.

Jolina Mennen ernährt sich vegan und verzichtet auf Alkohol

Das Erfolgsgeheimnis? Laut Jolina Mennen "eine Kombination aus Bewegung (die mir Spaß macht), bewusster Ernährung (die mir schmeckt und nicht auf Kosten anderer Lebewesen ist) und ganz viel Aufarbeitung meiner persönlichen Psyche", wie sie vor wenigen Wochen schilderte.

Seit 2026 ernährt sie sich komplett vegan, verzichtet außerdem auf Alkohol. Zudem ließ sie sich 2025 ihre Brustimplantate entfernen und unterzog sich einer Brust- und Armstraffung.