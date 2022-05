Annika Lau privat: Hat die RTL-Moderatorin Kinder mit Ehemann Frederik?

Nach 16 Jahren (mit Unterbrechungen) verabschiedete sich Annika Lau vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Zukünftig wird die Moderatorin bei RTL zu sehen sein. Was ist eigentlich über ihr Privatleben mit Ehemann Frederik bekannt? Hat das Promi-Paar Kinder?

Am 2. Januar 2006 startete Annika Lau (43) ihre TV-Karriere beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" und moderierte an der Seite von Matthias Killing, Daniel Boschmann, Marlene Lufen, Karen Heinrichs und Christian Wackert. Inzwischen ist sie zur Konkurrenz RTL gewechselt und wird dort bald für ein neues Format drehen. Was ist über ihren neuen Job bekannt und wie lebt sie privat?

Privatleben von Annika Lau: Hat sie mit Ehemann Frederik Kinder?

Der Ehemann von Annika Lau ist ebenfalls kein Unbekannter in der deutschen Showbranche. 2015 heiratete die Moderatorin den Schauspieler Frederik Lau (32), bekannt aus Filmen wie "Die Welle", "Das perfekte Geheimnis" und "Nightlife". Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Zwar gibt Annika Lau via Instagram auch Einblicke in ihr Privatleben und zeigt auch Fotos ihrer Kinder, allerdings achtet sie darauf, dass deren Gesichter nicht zu sehen sind.

Frederik Lau über das Leben mit Ehefrau Annika: "Chef zu Hause ist Mama"

Das promintente Paar trennt einen Altersunterschied von elf Jahren. Frederick Lau hat jedoch keine Probleme damit, in jungen Jahren bereits Familienvater zu sein. "Ich bin immer wieder froh, zu meinen Kindern und meiner Frau zurückzukehren", sagte er im Mai 2022 im Gespräch mit Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt.

Der Schauspieler freue sich darauf, für seine Kinder "peinlich" zu werden und offenbarte, wer in der Familie die Hosen anhabe: "Chef zu Hause ist Mama."

Wie startete die Karriere von Annika Lau?

Nach ihrem Abitur in München studierte Annika Lau Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Bereits während ihrer Uni-Zeit arbeitete sie von 2002 bis 2005 als Moderatorin beim Radiosender "Antenne Bayern". 2006 wechselte sie zum Fernsehen und startete beim "Sat. 1 Frühstücksfernsehen" durch.

Tränen bei Annika Lau: "Frühstücksfernsehen"-Kollegen verabschieden Moderatorin

Am 1. April 2022 war Annika Lau das letzte Mal beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" zu sehen. Wie erwartet, wurde es am Ende der Sendung sehr emotional, es flossen sogar Tränen. "Bitte macht es mir doch nicht noch schwerer als es eh schon ist", sagte Annika Lau sichtlich gerührt und begann zu weinen. "Ich hab mir so fest vorgenommen, nicht zu weinen. Es tut mir im Herzen weh, euch alle zu verlassen."

Abschied von Annika Lau: Daniel Boschmann, Matthias Killing, Marlene Lufen, Alina Merkau, Christian Wackert und Karen Heinrichs verabschieden sich emotional. © SAT.1

Wechsel zu RTL: Hier wird Annika Lau künftig zu sehen sein

Ab Mai 2022 wird die ehemalige Sat.1-Moderatorin für RTL vor der Kamera stehen und bei "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" moderieren. Außerdem soll sie künftig für das neue Magazin "Gala" vor der Kamera stehen. Martin Gradl, Chefredakteur Magazine "RTL News", freut sich auf die neue Kollegin. "Sie steht seit Jahren im Rampenlicht und ist mit ihrer authentischen und frischen Art die perfekte Moderatorin für das neue RTL-Format." Wann die Sendung starten soll, ist bislang noch nicht bekannt.

Die Ex-Kollegen von Annika Lau konnten sich bei der Sat.1-Verabschiedung kleine Seitenhiebe gegen den Konkurrenten nicht verkneifen. Karen Heinrichs sagte zu der 43-Jährigen: "Die sollen lieb zu dir sein auf der anderen Seite der Macht." Auch Christian Wackert teilte in seinen Abschiedsworten gegen RTL aus: "Ich stehe gerade auf dem Parkplatz von RTL. Ich kann dir sagen, der ist bei weitem nicht so schön wie unserer." Wackert ist seit August 2019 mit RTL-Moderatorin Stephanie Brungs verheiratet.