Annika Lau macht ihrem Frederick süße Liebeserklärung zum Geburtstag

Bergidylle statt Großstadtparty: Zum 36. Geburtstag geht es für Schauspieler Frederick Lau in Österreich hoch hinaus. Und von seiner Ehefrau Annika bekam er liebevolle Worte.

Schauspieler Frederick Lau feiert am 17. August seinen 36. Geburtstag. Mit seinen Liebsten besuchte er einen besonderen Ort und gönnte sich viel Bewegung. Zudem gab es von seiner Ehefrau Annika Lau (46) eine süße Liebeserklärung.

Sie bezeichnet ihn als "Mann meines Lebens"

Die Moderatorin veröffentlichte ein Bild des Stars aus "Chantal im Märchenland", in dem er wohl in einer Speisekarte blättert und mit einem Käppi auf dem Kopf in die Kamera blickt. Dazu schrieb sie: "Der Mann meines Lebens hat Geburtstag. Happy Birthday, my love". Zudem offenbarte sie in einem Clip, dass sie an einem "besonderen Ort" für "einen besonderen Anlass" sei. Im Hintergrund waren hohe Berge zu sehen. Der Jubilar selbst verriet auf seinem Account, dass sich die Familie samt Freunden im österreichischen Ort Bad Gastein aufhält, um dort einen "Birthday Walk" (zu Deutsch: Geburtstagsspaziergang) in den Bergen zu unternehmen.

Auch Frederick Lau ist übrigens schon mit öffentlichen Liebeserklärungen aufgefallen. So schrieb er 2024 zu Annikas 45. Geburtstag: "Ich bin nicht perfekt, aber ich habe eine wunderbare Frau, die nahe dran ist" garnierte der Filmstar am 12. März die Gratulation . "Die Liebe meines Lebens - hat heute Geburtstag! Du bist mein Zuhause - das, was mich am Boden hält und mich zu einem glücklichen Menschen macht - du bist alles! Was würde ich nur ohne dich tun!" Dazu bekräftigte er noch auf Berlinerisch: "Ick liebe dir, meine unglaubliche Annika."

Sie haben drei Kinder

Das Paar ist seit 2013 liiert. 2015 verkündeten der Schauspieler und die Moderatorin, die als Annika Kipp bekannt wurde, ihre Hochzeit. Drei Kinder krönten die Liebe: 2014 wurde Tochter Liselotta geboren, 2016 folgte Sohn Baz und 2019 noch Sohn Bruno. Nachdem sich die Moderatorin einige Jahre eher auf die Familie konzentriert hat, feierte sie 2022 ihr großes TV-Comeback. Bei RTL präsentiert sie seitdem die Sendung "Gala".