Anni Steinhart: Löwen-Spielerfrau hat große Pläne als Mode-Designerin

Ann-Christin Steinhart hat mit Geschäftspartner Eckart Lutzeier ein eigenes Modelabel gegründet. Schon bald gibt es die erste eigene Kollektion. Der AZ hat die Ehefrau von Löwen-Spieler Phillipp Steinhart verraten, wie sie zum Business kam und welche Teile sie verkaufen will.

Vor zwei Jahren war Ann-Christin Steinhart bei "Shopping Queen" (Vox) als Kandidatin dabei, jetzt will die 33-Jährige selbst mit ihrem eigenen Modelabel durchstarten! Die Handballerin vom HCD Gröbenzell bringt mehrere Teile auf den Markt und hat Großes vor. Mit der AZ hat Anni Steinhart über ihre Liebe zur Mode und die erste eigene Kollektion gesprochen.

Ann-Christin Steinhart: "Mode ist schon immer ein großer Bestandteil in meinem Leben"

"Schon früh habe ich bei meiner Mutter im Bekleidungsgeschäft ausgeholfen. Mit dem Sortieren von Bügeln habe ich damals in Kaiserslautern mein Taschengeld verdient. Seitdem ist Mode ein großer Bestandteil in meinem Leben", erklärt Anni Steinhart. Gemeinsam mit Sechzigs Abwehrspieler Phillipp Steinhart hat die 33-Jährige eine dreieinhalbjährige Tochter.

Label gegründet: Bald kommt die erste eigene Kollektion

Im Vertrieb von Armani und in leitender Funktion bei Hirmer hatte sie zuletzt Erfahrungen gesammelt. "Ich war schon immer gut darin, andere in neuer Kleidung strahlen zu lassen", sagt Steinhart. Jetzt gibt sie in der AZ stolz bekannt: "Mein Traum von einer eigenen Modelinie und Kollektion geht in Erfüllung."

Mit Geschäftspartner Eckart Lutzeier klappte die Umsetzung

Seit mehreren Jahren schwirrte die Idee in ihrem Kopf herum. "Aber konkret wurde sie, als ich unserm Freund und Nachbarn Ecki [Eckart Lutzeier, Anm. d. R.] meinen Traum vom eigenen Modelabel bei einem Grillabend erzählt habe", sagt Anni Steinhart. Und weiter: "Er fand die Vision interessant und hat mich bei der Umsetzung nicht nur finanziell unterstützt."

"eckltz": Kollektion umfasst bequeme Unisex-Mode für Alt und Jung

Die Modemarke heißt "eckltz". Die erste Kollektion umfasst acht Teile und ist himbeerfarben: Cap, Beanie, Hoodie, Zip-Hoodie, Sweater, Jogg-Pants, T-Shirts und Socken sollen an Frau und Mann gebracht werden. "Es ist coole, bequeme Unisex-Mode für alle Altersklassen. Wir produzieren komplett in Europa", berichtet Anni Steinhart stolz. Sie kümmert sich um das Mode-Business bequem von zu Hause aus; kann so auch perfekt für die Tochter sorgen.

Steinhart und Lutzeier haben einen Stern als Wiedererkennungszeichen des Labels "eckltz" gewählt. "Er hat fünf Zacken, die für unsere Tochter und die vier Kinder von Ecki stehen. Der Stern ist ein Symbol, das für unseren Familienzusammenhalt steht." Daher soll auch der Slogan "Willkommen in der Familie" heißen.

Phillipp Steinhart steht für Modelabel seiner Frau vor der Kamera

Beide Familien sind also am Mode-Projekt beteiligt – auch Phillipp Steinhart persönlich. Der Sechzig-Spieler ist ein Testimonial der Kollektion "und zudem bekommt die Cap seinen Namen", verrät Ann-Christin Steinhart. Sie schwärmt über ihren Gatten: "Er hat mich immer bei meinem Traum und der Umsetzung unterstützt. Ich finde das schön und bin stolz auf ihn. Auch wenn er sich nicht als Model sieht, aber Phillipp macht das vor der Kamera sehr gut. Ich halte ihn für sehr fotogen." Freilich macht er auch auf dem Platz eine gute Figur.

Schon Ende Oktober wird der Online-Shop von Anni Steinhart live gehen. Davor soll in Fürstenfeldbruck ein offizielles Präsentations-Event stattfinden. "Bayernweit soll es bald auch Pop-up-Stores mit meiner Kollektion geben", kündigt die Geschäftsfrau ihr nächstes großes Vorhaben an. Und es dauert wohl nicht mehr lange, bis die Kleidungsstücke auch in der Löwen-Kabine verteilt werden...