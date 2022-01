Anne Wünsche: Ihr drittes Kind wird ein Junge!

Die Schauspielerin Anne Wünsche erwartet ihr drittes Kind. Sie verrät, dass sie nach zwei Töchtern nun einen Jungen bekommt.

Die ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Anne Wünsche (30) wird zum dritten Mal Mutter. , dass sie einen Jungen erwartet. "Ich habe es mir so sehr gewünscht und mein Wunsch war auch, dass mein drittes und letztes Kind ein Junge wird", schreibt Wünsche zu drei Bildern und einem kurzen Ultraschall-Clip. Zwei Töchter hat sie bereits und dies würde "alles so perfekt abrunden". Freudig kann sie bestätigen: "Es wird ein Junge."

"Aber neiiiiin, sein Plan war anders"

Eigentlich habe die 30-Jährige das Geschlecht durch eine Gender-Reveal-Party erfahren wollen, doch der Kleine habe da nicht mitgespielt. "Aber neiiiiin, sein Plan war anders: 'Ich zeige Mama einfach schon sehr früh im Ultraschall, dass ich kein Mädchen bin.'" Das sei "wirklich nicht zu übersehen gewesen", auch wenn es noch früh gewesen sei. Und zumindest mit einem "Zwinkern oder Schmunzeln" hätten die Ärzte dann auch indirekt bestätigt, dass es ein Junge wird. Mittlerweile sei sicher: "Wir dürfen uns auf einen Sohn und Bruder freuen."

Im Oktober hatte die Schauspielerin und Influencerin ihren Fans , dass sie wieder schwanger sei. Als sie in dem Clip einen Blick auf einen positiven Schwangerschaftstest wirft, ist sie zu Tränen gerührt. "Ich bin schwanger. Oh Gott, ich zittere", kann sie es kaum fassen. Sie erklärt: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab damit echt nicht gerechnet, obwohl es so viele Anzeichen gab. Mein Gott, ich krieg noch ein Baby."