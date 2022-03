Anne Hathaway mit raffinierten Cut-Outs auf dem roten Teppich

Diese Cut-Outs sind ein echter Blickfang. Anne Hathaway gewährt bei der Premiere ihrer neuen Miniserie "WeCrashed" raffinierte Einblicke.

Schauspielerin Anne Hathaway (39) beweist einmal mehr ihr Händchen für Mode. Zur Premiere ihrer Miniserie "WeCrashed" in Los Angeles begeisterte die Oscarpreisträgerin in einem strahlendblauen Kleid mit großzügigen Cut-Outs. Die raffinierten Einblicke gewährten nicht nur einen ungehinderten Blick auf den schwarzen BH der 39-Jährigen. Die asymmetrisch angeordneten Cut-Outs setzten auch ihren Bauch sowie ihren linken Arm und ihr rechtes Bein in Szene.

Ihre Accessoires hatte die Schauspielerin auf ihren BH abgestimmt, auch für ihre Pumps und ihre Clutch wählte sie Schwarz. Ein dezenter Schmuck und ein zurückhaltendes Make-up rundeten das Outfit ab. Ihre Haare ließ die 39-Jährige locker auf ihre Schultern fallen.

Mit Jared Leto in "WeCrashed"

In der neuen Apple Original Serie "WeCrashed" ist Hathaway an der Seite von Oscarpreisträger Jared Leto (50) zu sehen. Die Miniserie basiert auf dem erfolgreichen Wondery-Podcast "WeCrashed: Der Aufstieg und Fall von WeWork" von Lee Eisenberg und Drew Crevello und feiert am Freitag (18. März) mit den ersten drei Episoden weltweit auf Apple TV+ Premiere, gefolgt von einer neuen Episode jeden Freitag.