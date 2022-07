Anne Hathaway begeistert mit pinkem Barbie-Look

Schauspielerin Anne Hathaway ist für ihre umwerfenden Looks auf dem roten Teppich bekannt. In Rom begeisterte sie nun in einem pinken Barbie-Look.

09. Juli 2022 - 11:40 Uhr | (aha/spot)

Anne Hathaway trägt von Kopf bis Fuß Pink. © imago/ZUMA Wire

Anne Hathaway (39) könnte Barbie höchstpersönlich sein! Die Schauspielerin erschien zur Fashionshow des italienischen Luxus-Labels Valentino in Rom. Dabei trug sie ein knallpinkes Minikleid mit langen Ärmeln, das von oben bis unten mit Pailletten besetzt ist. Das Kleid sticht zusätzlich durch seinen Stehkragen und seine Rüschenapplikation unter der Brust heraus. Passend dazu kombinierte Hathaway pinke Plateau-High-Heels mit Riemchen und eine farblich passende Mini-Tasche mit Nieten. Dazu trug sie einen großen, silbernen Ring und silberne Ohrringe. Ihre Haare trug die 39-Jährige in offenen Wellen. Hathaway feiert "Der Teufel trägt Prada"-Jubiläum Dass Hathaway auf dem roten Teppich glänzt, ist keine Seltenheit. Die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin ist bekannt für ihre modischen Glanzauftritte. Erst vor wenigen Tagen das 16. Jubiläum des Mode-Films, in dem sie die Hauptrolle der Andy Sachs übernommen hat, die jedoch keine Ahnung von Mode hat. Nichtsdestotrotz entwickelte sie sich im Laufe des Films zu einer kleinen Fashion-Ikone. In ihrem Beitrag zeigte sie ihre liebsten Looks aus dem Film.