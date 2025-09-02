Anna Wintour gibt Nachfolge bekannt: Chloe Malle leitet die "Vogue"

Wechsel an der Spitze der US-amerikanischen "Vogue": Anna Wintour ernennt Chloe Malle zur neuen Head of Editorial Content. "Chloe ist seit langem eine der Geheimwaffen von 'Vogue', wenn es darum geht, Modetrends zu verfolgen", schwärmte sie von der neuen kreativen Leiterin des Magazins.

Ein historischer Moment in der Modewelt: Anna Wintour (75) gibt erstmals seit ihrem Amtsantritt 1988 die operative Leitung der amerikanischen "Vogue" ab. Die legendäre Chefredakteurin ernannte Chloe Malle (39) zur neuen Head of Editorial Content - eine Position, die Malle ab sofort übernimmt, .

"Als es darum ging, jemanden für die Leitung der amerikanischen 'Vogue' zu finden und mir damit zu ermöglichen, mich intensiver auf 'Vogues' vielschichtiges Wachstum über unsere globalen Zielgruppen hinweg zu konzentrieren, wusste ich, dass ich nur eine Chance hatte, es richtig zu machen", erklärte Wintour in einer internen Mitteilung an das "Vogue"-Team, .

Vom Podcast-Host zur Chefin

Chloe Malle, die bereits als Co-Moderatorin des erfolgreichen "Vogue"-Podcasts "The Run-Through" und als Chefredakteurin von "Vogue.com" bekannt ist, bringt 14 Jahre Erfahrung bei dem Magazin mit. Seit sie 2011 als Social Editor startete, hat sie sich durch alle Bereiche des Medienkonzerns gearbeitet - von Print über Digital bis hin zu Events und sozialen Medien.

Besonders beeindruckend: Seit Chloe Malle im Herbst 2023 die Leitung von "Vogue.com" übernahm, verdoppelte sich der direkte Traffic auf die Website. Alle wichtigen Kennzahlen - von Aufrufen bis Verweildauer - verzeichneten zweistellige Zuwachsraten, insbesondere rund um Großveranstaltungen wie die Met Gala und Vogue World.

Chloe Malle: Die "Geheimwaffe" mit Weitblick

"Chloe war schon lange eine von 'Vogues' Geheimwaffen, wenn es um Modetrends geht", schwärmt Wintour über ihre Nachfolgerin. "Aber sie ist nicht so tief in der Branche verwurzelt, dass sie den Blick für das große Ganze verliert: Wie die besten Designer begreift sie Mode in ihrem gesamten Kontext - als Kraft, die nicht nur bestimmt, was auf den Laufstegen gezeigt wird, sondern die das gesamte Lebensgefühl unserer Zeit prägt."

Malle selbst zeigt sich überwältigt von der neuen Aufgabe: "Mode und Medien entwickeln sich beide in atemberaubender Geschwindigkeit, und ich bin so begeistert - und ehrfürchtig -, Teil davon zu sein", sagte sie dem Magazin. Gleichzeitig betont sie ihre Dankbarkeit: "Ich fühle mich unglaublich privilegiert, Anna weiterhin direkt nebenan als meine Mentorin zu haben."

Wintour bleibt als Mentorin

Die 75-jährige Anna Wintour wird keineswegs in den Ruhestand gehen. Als Global Chief Content Officer von Condé Nast wird sie sich verstärkt auf die internationale Expansion von "Vogue" konzentrieren, einschließlich prestigeträchtiger Events wie der Met Gala und Vogue World.

Chloe Malle reiht sich nun in die Liste der zehn Heads of Editorial Content der verschiedenen internationalen "Vogue"-Ausgaben ein. Sie lebt in Manhattan mit ihrem Ehemann, zwei Kindern und Hund Lloyd, wie es in der Auftaktmitteilung heißt.