Anna und Gerald Heiser: Ihr letzter Tag in Namibia ist angebrochen

Anna und Gerald Heiser nehmen Abschied von ihrer langjährigen Heimat. Sie verlassen Namibia und wagen einen Neuanfang in Polen. So erleben sie ihren letzten Tag in Afrika.

Das "Bauer sucht Frau"-Paar Anna (35) und Gerald Heiser (40) verabschiedet sich von seiner Farm in Namibia. Ab Freitag ist ihr gemeinsames Leben in Afrika Geschichte. Wie sie ihren letzten Tag vor dem Umzug nach Polen verbringen, teilten sie jetzt mit ihren Instagram-Followern.

"Wir haben hier gelacht, geweint, gekämpft, geträumt"

"Letzter Tag. Die Sonne geht heute noch einmal für uns über dieser Farm auf - golden, warm, so vertraut. Morgen wird der Container kommen und mit ihm verschwindet Stück für Stück unser Leben hier in Kisten", schreibt Anna Heiser zu einem . Darin ist Gerald Heiser zu sehen, wie er den Sonnenaufgang betrachtet. Anna Heiser tritt ins Bild und wird von ihm in eine Umarmung gezogen.

In ihrer Nachricht erklärt sie, sie wollen noch "jeden Strahl" einfangen. "Wir haben hier gelacht, geweint, gekämpft, geträumt", erinnert sie sich zurück. Nun sei es "unser Abschied und der Anfang von etwas Neuem".

Deshalb geben sie ihre Farm auf

2017 hatten sich Anna und Gerald Heiser in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau International" kennengelernt. 2018 feierten sie ihre Hochzeit in Anna Heisers Heimat Polen und wenige Wochen später erneut in Namibia. Anna Heiser zog auf die Farm ihres Ehemanns, die sich seit 1978 im Familienbesitz befindet. Ende Januar 2021 begrüßten sie auf der Farm Kehoro ihren Sohn Leon, Tochter Alina wurde Ende November 2022 geboren.

Im Februar dieses Jahres dann, ihre Farm zu verkaufen. Es sei eine der Entscheidungen gewesen, "die einem den Schlaf rauben, Tränen kosten und das Herz schwer machen", und die Gerald Heiser traf. Später habe Anna Heiser seine Gründe dafür verstanden und auch für sie fühle es sich richtig an.

erklärte Gerald Heiser, die Farm habe sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt. Deshalb geben sie sie schweren Herzens auf. Bereits im November hatte Anna Heiser offen über die finanzielle Lage gesprochen. "Zwei Jahre Trockenheit, wahnsinnige Zinssteigerung, fehlerhafte Wassermessung, kaputte Ernte, schlechte Preise sind nur ein Teil unseres Alltags", schrieb sie in einem . "Stand heute sind alle Einnahmen, die die Farm erzielen kann, weggebrochen", verdeutlichte sie die Lage.

Burnout und Ehekrise bei den Heisers

Den Schlussstrich unter ihren Farm-Traum zogen sie dann nach Gerald Heisers Burnout im Januar, wie seine Frau später in einer Instagram-Story erklärte. Sie hätten nicht weiter an ihrem Leben in Namibia festhalten können, "der Körper hat irgendwann Stopp gesagt".

Aber auch als Ehepaar erlebten sie eine schwierige Zeit in Namibia. Ende 2024 hatte Anna Heiser Eheprobleme öffentlich gemacht. "Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss", schrieb sie . Doch eine Therapie zeigte Erfolg: "Heute lachen wir wieder. Weil wir nicht weggelaufen sind. Weil wir hingeschaut haben. Weil wir uns gegenseitig neu kennengelernt haben", im Mai.

Das steht für sie in Polen an

Nun zieht das Ehepaar nach Polen, Anna Heisers Heimat. Wie sie im RTL-Interview erklärten, gehe es in den Norden des Landes, in die Nähe eines Hafens und nahe bei Anna Heisers Familie. Ihr Ehemann könnte sich einen Job auf einer Bohrinsel vorstellen. Als Landwirt möchte er nicht mehr sein Geld verdienen.