Anna und Gerald Heiser: Endgültiger Abschied aus Namibia

Anna und Gerald Heiser haben sich offiziell von ihrer Farm in Namibia verabschiedet. Auf Instagram teilte Anna emotionale Worte und ein Video voller Erinnerungen.

Das "Bauer sucht Frau"-Paar Anna (35) und Gerald Heiser (40) hat mit dem Kapitel Namibia abgeschlossen. Am Freitag verließen das Paar und seine zwei Kinder offiziell die Farm, auf der sie sich kennengelernt und die vergangenen Jahre miteinander gelebt hatten. Auf Instagram findet Anna Heiser emotionale Worte zum Abschied.

In ihrer Instagram-Story teilte die 35-Jährige am Freitag ein Foto mit einem Wort: "Ende." Frühmorgens am Samstag meldete sie sich ausführlicher zu Wort. "Wenn aus einem Zuhause ein Haus wird ...", schrieb Heiser zu einem Video, auf dem sie Polaroids mit schönen Erinnerungen vor nun leere Wände und Türen in ihrem langjährigen Haus hält.

Die Realität hat offenbar noch nicht ganz eingesetzt: "Ein Tag danach. 4:48 Uhr. Ich kann nicht schlafen. Heute bin ich aufgewacht und habe kurz gedacht, es wäre nur ein Traum", schildert Heiser weiter. "Dass gleich alles wieder so ist wie immer - die Hunde bellen, die Sonne geht über die Savanne auf, und wir starten in einen neuen Tag auf der Farm. Doch dann kommt die Realität: die Räume sind leer, die Türen geschlossen. Aus unserem Zuhause ist wieder nur ein Haus geworden."

Schmerzhafter Abschied für Anna und Gerald Heiser

Sie hätten die Farm am Freitag verlassen: "Ein Ort, der so viel mehr war als nur Wände und Dach. Es war unser Zuhause, unser Lebensmittelpunkt, unser Traum. Hier sind unsere Kinder aufgewachsen, hier haben wir gefeiert, geweint, gehofft, gestritten und gelacht. Jede Ecke trägt Spuren unseres Lebens, von den ersten Schritten bis zu den stillen Momenten", so Heiser emotional.

Es sei ein schmerzhafter Abschied, aber gleichzeitig sei sie auch dankbar für die Jahre in Kehoro. Sie zeigt sich aber auch zuversichtlich: "Jetzt heißt es loslassen, damit wir Neues annehmen können. Mit der Zeit werden wir unsere Tränen trocknen. Mit der Zeit wird der Schmerz leiser, und die Hoffnung lauter. Und dann bauen wir eine neue Zukunft - gemeinsam, als Familie. Denn egal, wo wir sind, wir sind 'das Zuhause'."

Deshalb geben sie ihre Farm auf

2017 hatten sich Anna und Gerald Heiser in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau International" kennengelernt. 2018 feierten sie ihre Hochzeit in Anna Heisers Heimat Polen und wenige Wochen später erneut in Namibia. Anna Heiser zog auf die Farm ihres Ehemanns, die sich seit 1978 im Familienbesitz befindet. Ende Januar 2021 begrüßten sie auf der Farm Kehoro ihren Sohn Leon, Tochter Alina wurde Ende November 2022 geboren.

Im Februar dieses Jahres dann, ihre Farm zu verkaufen. erklärte Gerald Heiser, die Farm habe sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt. Nun zieht das Ehepaar nach Polen, Anna Heisers Heimat. Wie sie im RTL-Interview erklärten, gehe es in den Norden des Landes, in die Nähe eines Hafens und nahe bei Anna Heisers Familie. Ihr Ehemann könnte sich einen Job auf einer Bohrinsel vorstellen. Als Landwirt möchte er nicht mehr sein Geld verdienen.