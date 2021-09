Anna Netrebko: Trauer um ihren Papa

Der Opern-Star Anna Netrebko muss vorm 50. Geburtstag Abschied vom Vater nehmen.

Mehr als eine Opern-Diva: Anna Netrebko ist Bühnenstar, Energiebündel - aber vor allem: ein Familienmensch.

Anna Netrebko will für ihren Vater dennoch auftreten

Wenige Tage vor ihrem 50. Geburtstag am Samstag starb ihr geliebter Vater, wie die russische Sopranistin auf Instagram mitteilte. Trotzdem wird ihr Konzert im Moskauer Kremlpalast am 18. September stattfinden. Sie schrieb: "Er hätte nicht gewollt, dass seine Liebsten nach seinem Ableben diese unglaubliche Energie verlieren, die ihm innewohnte."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bereits 2002, als sie ihren großen Durchbruch feierte, starb Annas Mutter - an dem Tag, als sie an der New Yorker Metropolitan Opera debütierte.