Anna-Maria Zimmermann: Was über Kinder und einen neuen Freund bekannt ist

Anna-Maria Zimmermann wurde einst durch DSDS berühmt. Als Schlagersängerin konnte sie sich danach in der Branche einen Namen machen. Doch was ist eigentlich über ihren Unfall bekannt? Und wie lebt und liebt sie privat? Die AZ gibt einen Überblick.

Anna-Maria Zimmermann gilt als echte Frohnatur. Die Schlagersängerin versteht es, unter ihrem Publikum für mächtig Stimmung zu sorgen. Doch im Leben der Musikerin gab es auch schon harte Schicksalsschläge. Die AZ nimmt ihren Werdegang genauer unter die Lupe: Was sollte man über Anna-Maria Zimmermann wissen?

Herkunft von Anna-Maria Zimmermann: Sängerin kommt aus Gütersloh

Anna-Maria Zimmermann wurde am 14. Dezember 1988 in Gütersloh als Jüngstes von drei Kindern geboren. Schon früh entdeckte sie ihre Liebe zur Musik: Mit fünf Jahren nahm sie an der "Mini Playback Show" teil, wo sie als Stefanie Hertel auftrat. Außerdem erhielt sie bereits in jungen Jahren Gesangsunterricht und lernte die Instrumente Keyboard, Klavier und Flöte zu spielen.

DSDS 2006: Durchbruch für Anna-Maria Zimmermann

Wie viele andere Musiker erlangte Anna-Maria Zimmermann durch eine Castingshow größere Bekanntheit. 2006 war sie Teil der dritten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", in der sie den sechsten Platz belegte. Auch wenn die Frohnatur damals noch mit englischen Songs auf die Bühne ging, sollte sie schon bald darauf den deutschen Schlager für sich entdecken.

DSDS 2006: Anna-Maria Zimmermann war Kandidatin in der dritten Staffel der RTL-Castingshow. © imago/Pop-Eye

2007 veröffentlichte Anna-Maria Zimmermann ihre Debütsingle "Der erste Kuss". 2008 kam mit "Wer ist dieser DJ?" ihre zweite Single auf den Markt, mit der sie Platz 66 der deutschen Singlecharts erreichte. 2010 konnte sie sich über die Erscheinung ihres ersten Studioalbums freuen, das den Namen "Einfach Anna!" trug. Insgesamt brachte die Sängerin bislang sechs Studioalben heraus.

Helikopterunfall 2010: Schwere Verletzungen für Anna-Maria Zimmermann

Der 24. Oktober 2010 sollte das Leben von Anna-Maria Zimmermann für immer auf den Kopf stellen: Die Sängerin war gerade zu einem Auftritt unterwegs, als ihr Helikopter aus etwa zehn Meter Höhe über einer Straße abstürzte. Sie erlitt lebensgefährliche innere Verletzungen, zahlreiche Knochenbrüche und musste mehrfach operiert werden.

Der linke Arm von Anna-Maria Zimmermann blieb gelähmt, weshalb die Sängerin jahrelang eine Armschlinge oder eine Schiene tragen musste. Im Mai 2017 verriet sie, den Arm zum Teil wieder bewegen zu können. Mittlerweile tritt sie wieder ganz ohne medizintechnische Unterstützung auf.

2012: Anna-Maria Zimmermann mit Armschlinge nach ihrem schweren Helikopterunfall. © imago/Vistapress

Anna-Maria Zimmermann: Was über Partner und Kinder bekannt ist

Privat fand Anna-Maria Zimmermann ihr Glück für viele Jahre im Koch Christian Tegeler. 2015 trat das Paar vor den Traualtar und hieß 2017 Sohnemann Matti und 2020 den kleinen Sepp auf der Welt willkommen. Doch die Ehe sollte nicht für immer halten: Im Januar 2025 gab Anna-Maria Zimmermann die einvernehmliche Trennung bekannt.

Christian Tegeler und Anna-Maria Zimmermann waren 17 Jahre lang ein Paar, davon neun verheiratet. © imago/Tinkeres

Gegenüber sagte Anna-Maria Zimmermann nach dem Ehe-Aus: "Ich bin glücklich und happy. Ich habe nach langer Zeit mal wieder so zu mir selbst gefunden, wie ich lange nicht bei mir war."

Liebesgerüchte um Anna-Maria Zimmermann: Das ist über einen neuen Freund bekannt

Nach dem Ende ihrer Ehe wurde eine Weile über eine neue Liebe im Leben der zweifachen Mutter gemunkelt. Am 16. Mai 2025 bezog Anna-Maria Zimmermann dann Stellung zu den Gerüchten um sie und Ballermann-Kollege Julian Benz. Auf Instagram teilte sie ein Video von sich und ihrem angeblichen neuen Partner – der Clip wurde mittlerweile wieder gelöscht.

Ballermann-Star Julian Benz soll Kollegin Anna-Maria Zimmermann sehr nah gekommen sein. © imago/nicepix.world

In ihrer Botschaft bat Anna-Maria Zimmermann die Öffentlichkeit um mehr Privatsphäre: "Das Telefon steht nicht mehr still, dabei wollen wir doch einfach glücklich sein, unser Leben genießen und schauen wir mal, was wird. Bitte lasst mich/uns doch einfach mal atmen und genießen (liebe Presse, ich weiß, es ist euer Job)."

Die beiden wirkten in dem Video sehr vertraut – und auch Musik-Kollege Ikke Hüftgold bestätigte deren Liaison in einem Interview mit : "Ich freue mich, dass Julian eine tolle Frau mit Anna-Maria gefunden hat. Sie wirken sehr glücklich und vielleicht bringt sie ihm so auch noch die leisen Töne bei." So scheint Anna-Maria Zimmermann nach ihrem Ehe-Aus wohl tatsächlich wieder vergeben zu sein.