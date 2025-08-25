Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz: So war ihre Toskana-Hochzeit

Die Filmstars Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz haben geheiratet. Im Kreise von Familie und Freunden gaben sie sich das Jawort in der Toskana, wie ihren Instagram-Beiträgen zu entnehmen ist. Auch prominente Kollegen waren zugegen.

Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz strahlten 2024 bei der Premiere des Films "15 Jahre" in Berlin - es war ihr erster öffentlicher Auftritt als Paar.

Das Schauspielpaar Anna Maria Mühe (40) und Lucas Gregorowicz (48) hat seine Hochzeit in Italien gefeiert. Auf teilten die beiden einige Einblicke von der romantischen Feier in der Toskana.

"Das sind wir, Ehefrau und Ehemann"

Am Sonntagabend, 24. August, bestätigten sie mit schwarz-weißen Bildern, dass sie geheiratet haben. Zu einem Bild, auf dem sie sich in Hochzeitskleidung küssen, schrieben sie: "Das sind wir, Ehefrau und Ehemann."

Anna Maria Mühe, die unter anderem aus der Fernsehreihe "Solo für Weiss" und Filmen wie "Spieleabend" bekannt ist, trug ein Kleid im Stil der 1920er-Jahre mit viel Spitze, langen Ärmeln und einer luftigen Schleppe über einem kurzen Rock. Es stammt von Designerin Franziska Burgert, wie die Braut wissen ließ. Die Schuhe waren von dem Label Jimmy Choo. Kollegen und Freundin Hannah Herzsprung (43) soll die Braut zur Zeremonie geführt haben. Das zeigen auch Aufnahmen der beiden Frauen, zu denen die Braut schrieb: "Ein Moment, in dem sich der Kreis schließt... keine Worte nötig...".

"Es war magisch"

Auch andere prominente Kollegen befanden sich unter den Gästen. Schauspieler Sabin Tambrea (40) schoss viele Hochzeitsfotos. Autorin Anika Decker (50) schwärmte via Instagram: "Es war magisch." Für die Gäste war eine lange Tafel gedeckt, die Hochzeitszeitung war im Stil der "Vogue" gehalten.

Unter den Postings gratulierten zahlreiche weitere Stars zur Vermählung. Kollegin Jasmin Gerat (46) etwa ließ die Braut wissen: "Freue mich auf vollstem Herzen für dich. Das Beste für euch." Moderator Kai Pflaume (58) meinte mit Verweis auf seine Kult-Sendung: "Auf das ein Leben lang NUR DIE LIEBE ZÄHLT." Und Moderatorin Bettina Tietjen (56) schwärmte: "Gratuliere von Herzen! Was für ein bezauberndes Paar ihr seid."

Anna Maria Mühe ist die Tochter von Schauspieler Ulrich Mühe (1953-2007). Die Beziehung zu Lucas Gregorowicz, den man unter anderem aus "Polizeiruf 110" kennt, wurde Ende 2023 öffentlich, als die beiden auf Instagram ein gemeinsames Foto teilten. Für den 48-Jährigen ist es bereits die zweite Ehe, er war von 2013 bis 2020 mit Schauspielerin Adina Vetter (45) verheiratet. Mühe hat aus ihrer früheren Beziehung mit dem Filmregisseur Timon Modersohn (47) eine zwölfjährige Tochter.