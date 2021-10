Anna-Maria Ferchichi: "Es fühlt sich wahnsinnig schwer an"

Die mit Drillingen schwangere Anna-Maria Ferchichi hat auf Instagram verraten, wie es ihr geht: "Seit Freitag ist alles richtig schwierig und schwer für mich."

Anna-Maria Ferchichi (39) hat ihren Fans in ihren Instagram-Storys verraten, wie es ihr derzeit geht. Die Frau von Rapper Bushido (43) ist mit Drillingen schwanger und schreibt zu einem Bild, auf dem ihr runder Bauch zu sehen ist: "Habe das Gefühl zu platzen".

Zudem verriet sie: "Mitte, Ende nächste Woche wäre ich in der 35. Woche". Es sei ihr persönliches Ziel, "es dahin zu schaffen, oder war es immer". Sie hoffe, das klappe, denn "seit Freitag ist irgendwie alles richtig schwierig und richtig schwer für mich". Bis dahin sei sie fit und mobil gewesen, so die 39-Jährige.

"Es fühlt sich wahnsinnig schwer an"

Am Wochenende sei sie aufgestanden und habe gemerkt, dass "alles nach unten drücke": "Es fühlt sich wahnsinnig schwer an." Sie habe etwa 26 Kilo zugenommen, erklärte sie ihren Followern. "Es fühlt sich an, als hätte ich eine Hantel auf dem Rücken und Gewichte an den Beinen. Meine Füße sehen aus wie von einem Hobbit. Grauenvoll, meine Finger auch". Und sie fügte hinzu, dass es "so langsam nicht mehr spaßig" sei.

Seit 2011 sind Bushido und Anna-Maria Ferchichi ein Paar. Ein Jahr später heirateten die beiden; sie brachte einen Sohn mit in die Ehe. Gemeinsam bekamen die Ferchichis vier Kinder, darunter Zwillinge. Jetzt erwartet die fünffache Mutter eineiige Drillingsmädchen.