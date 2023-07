Anna Ermakova: Stylischer Auftritt im floralen Zweiteiler

Anna Ermakova weiß ihr modisches Händchen in Szene zu setzen. Bei einem Event in Düsseldorf überzeugte das Model in einem edlen Zweiteiler in Schwarz mit floralem Muster.

23. Juli 2023 - 16:31 Uhr | (eee/spot)

Anna Ermakova mit ihrer Mutter Angela in Düsseldorf. © imago/Oliver Langel

Als Model bringt Anna Ermakova (23) ohnehin ein modisches Händchen mit. Dieses hat sie nun am Wochenende bei einem Fashion-Event erneut unter Beweis gestellt. Bei der Präsentation der Sommerkollektion von Riani in Düsseldorf strahlte die Tochter von Boris Becker (55) in einem edlen Zweiteiler aus schwarzem Midirock und dazu passendem Crop-Top mit floralen Prints. Ein zartes Halstuch aus demselben Muster kam ebenfalls zum Einsatz. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Dazu trug Ermakova schwarze Peeptoe-Pumps und eine kleine schwarze Handtasche. Ihre roten Haare wurden zu voluminösen Föhnwellen gestylt. Ihre Lippen betonte sie mit einem knallroten Lippenstift. Die Nägel waren in Pink lackiert. Mutter Angela Ermakova war mit von der Partie Das Model kam in Begleitung von Mutter Angela Ermakova zu dem Event nach Düsseldorf. Sie ließ sich in einer stylischen Kombination aus kurzem, violetten Paillettenkleid und einem magentafarbenen Samtblazer ablichten. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de