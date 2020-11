Ann-Kathrin Götze zeigt neues Familienfoto mit Baby Rome

Sie strahlen vor Glück: Ann-Kathrin Götze zeigt ein neues Familienfoto mit Ehemann Mario Götze und dem gemeinsamen Sohn Rome auf Instagram.

Model und Influencerin Ann-Kathrin Götze (30) präsentiert ein neues Familienfoto . Darauf ist sie gemeinsam mit Söhnchen Rome (5 Monate) und Ehemann Mario Götze (28) zu sehen. Alle drei sind auf dem Bild in herbstlicher Landschaft bei Sonnenschein dick eingepackt und lächeln glücklich. Den Post kommentiert die stolze Mutter mit einem Herz.

Ann-Kathrin Götze und der Fußballweltmeister von 2014, Mario Götze, sind . Groß gefeiert wurde ein Jahr später . An beide Jahrestage erinnerte sie in diesem Jahr gerührt auf Instagram. Am 5. Juni 2020 kam der gemeinsame Sohn Rome zur Welt, .