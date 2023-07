Ann-Kathrin Götze hat Angst vor erneuter Frühgeburt

Die Frau von Fußball-Star Mario Götze verrät in einer Instagram-Fragerunde Details über ihre zweite Schwangerschaft. Dabei gesteht Ann-Kathrin Götze auch, dass sie befürchtet, das Baby könnte zu früh zur Welt kommen - wie bereits ihr Sohn Rome.

Bisher hielt sich Influencerin Ann-Kathrin Götze (33) in Bezug auf ihre zweite Schwangerschaft öffentlich eher bedeckt. Umso überraschender ist es, Sie habe demnach "ein bisschen Angst", dass das Baby wieder als Frühchen zur Welt kommen könnte. Ihr erstes Kind, Sohn Rome (3), kam acht Wochen zu früh zur Welt und musste entsprechend lange im Krankenhaus behandelt werden. Zudem verriet sie, wie es ihr aktuell geht und in welchem Monat sie bereits ist.

Die Chancen auf ein weiteres Frühchen seien hoch

In einer Fragerunde schrieb die Frau von Fußballer Mario Götze (31) auf Englisch an ihre 1,8 Millionen Follower: "Im Allgemeinen fühle ich mich gut. Ich habe ein bisschen Angst, weil es eine Hochrisikoschwangerschaft ist und die Chancen auf ein weiteres Frühchen leider hoch sind." Das wünsche sie sich jedoch nicht für das Kind, da es ein schwieriger Start ins Leben sei. Deshalb tue sie nun alles dafür, eine Frühgeburt zu verhindern: "Ich gebe mein Bestes, damit die Schwangerschaft bis in die letzten Wochen dauert." Sie müsse sich deshalb "mehr ausruhen" und auf Sport verzichten. Dadurch habe sie diesmal aber stärker mit Wassereinlagerungen zu kämpfen. Ihr Körper verändere sich sehr und sie versuche es zu genießen, aber sie gestand auch: "An manchen Tagen fühle ich mich dadurch unwohl. Kleidung passt nicht, Cellulite, geschwollene Beine und Akne."

Sie zeigt sich mit Babybauch

Anfang Mai wurde bekannt, dass das Paar ein weiteres Kind erwartet. Dass ihre Schwangerschaft ohne ihre Zustimmung an die Öffentlichkeit geraten ist, machte Ann-Kathrin Götze gerade mit Blick auf die Probleme wütend. In einer früheren Story enthüllte sie: "Ich weiß, dass das zu einem öffentlichen Leben dazugehört, aber für mich gibt es Grenzen. Romi wurde als Frühchen geboren, was ich öffentlich bekannt gab. Jeder kann eins und eins zusammenzählen, um zu wissen, dass diese Schwangerschaft eine Risikoschwangerschaft ist." Inzwischen zeigt sie sich aber mit Babybauch, veröffentlichte gerade gemeinsame Bilder mit Rome auf .

Im siebten Monat

Jetzt verriet sie, dass sie aktuell im siebten Monat ist und diverse Schwangerschaftsgelüste verspürt. "Am Anfang war es alles Salzige und viel Käse. Dann kam meine Rohes-Gemüse-Phase, dann Zerealien, dann Burger. Ich versuche gesund zu essen, aber ich kann es einfach nicht." Die Gelüste änderten sich jeden Monat.