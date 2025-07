Anika und Manuel Neuer sind verheiratet: Traum-Hochzeit mit Kater-Vorkehrungen

Manuel Neuer und seine Ehefrau Anika haben kirchlich geheiratet. In Südtirol gab der Kapitän des FC Bayern seiner Lebensliebe am Wochenende das kirchliche Jawort. Bekocht wurde das Brautpaar und seine 150 Gäste von einem Spitzenkoch. Kurios und einfallsreich: wer zu tief ins Glas schaute, konnte sich aus dem Hangover-Kit ("Kater-Sackerl") bedienen, um am Hochzeitsmorgen fit zu sein.

Nach Jeff Bezos (61) und Lauren Sànchez (55) waren nun die Neuers dran: Ex-Nationaltorwart Manuel Neuer (39) und Handballerin Anika Neuer (25) feierten am 19. Juli 2025 ihre große Traumhochzeit. Das Paar ist seit Sommer 2020 liiert und begrüßte im März 2024 den kleinen Luca auf der Welt.

Nach einer standesamtlichen Hochzeit im November 2023 wollten sie nun ihre Liebe in Südtirol im großen Stil zelebrieren – und boten ihren Gästen bereits am Vorabend eine ausgelassene Sause. Anika Neuer strahlte im cremefarbenen Zweiteiler.

Manuel und Anika Neuer: Pre-Party in Südtirol mit Dresscode

Bereits am Freitagabend gab es in Südtirol eine von den Neuers veranstaltete Pre-Wedding-Party.

Die rund 150 Gäste sind also nicht nur für die eigentliche Hochzeit angereist, sondern kamen schon am Vorabend in den Genuss einer Willkommenssause auf dem traumhaften "Gut Kaltenberg" (am Kalterer See).

Und der Dresscode für die Pre-Party lautete: Schwarz-weiß, elegant, klassisch und schick.

Anika Neuer im Zweiteiler: Erstes Foto der Braut

Für die große Pre-Wedding-Party hat sich die Braut für einen eleganten, cremefarbenen Zweiteiler entschieden.

Anika Neuer beim Polterabend am Freitagabend © instagram/luise.lmn

Das kann man der Instagram-Story eines Hochzeitsgastes entnehmen: Bloggerin Luise LMN teilte einen Schnappschuss vom Freitagabend, auf dem eine sichtlich glückliche Anika Neuer zu sehen ist.

Wunderschön und so glücklich: Anika Neuer auf der Party vor dem Jawort © Instagram

Die schöne Handballerin trug zur Feier einen Pferdeschwanz, natürliches Make-up und dezente Creolen.

Hangover-Sackerl: Neuer-Gäste sollen mit Elektrolyte fit für Hochzeit sein

Als liebevolle Aufmerksamkeit verteilten Manuel und Anika Neuer Hangover-Kits an ihre rund 150 Gäste. Die kleinen Sackerl, beschriftet mit dem Hochzeitsdatum, enthielten zwei Päckchen mit Elektrolyten-Pulver, um dem Kater am Morgen danach entgegenzuwirken. Ein charmantes Detail, das zeigt, wie gut das Brautpaar an seine feierfreudigen Gäste dachte. Auf jedem Platz lag zudem ein liebevoll verpackter Keks mit der Gravur "Always and forever" – ein süßes Symbol für ihre Liebe. Die Kombination aus Stil und Humor sorgte für viele begeisterte Reaktionen, weiß die AZ.

Dieses Hangover-Kit (der Inhalt soll den Kater am nächsten Morgen lindern) teilten die Neuers ihren Gästen aus. Außerdem lag ein Keks mit der Aufschrift "Always and forever"(dt.: "Für immer und ewig") auf jedem der rund 150 Plätze © Instagram

Manuel Neuer: Hochzeit mit seiner Anika vor Traumkulisse

Südtirol gilt als echter Sehnsuchtsort des ehemaligen Nationaltorhüters. Es verwundert daher nicht, dass er seiner großen Liebe Anika genau dort erneut das Jawort gegeben hat.

Für den großen Tag hatten die Eheleute das "Schloss Freudenstein" angemietet.

Mit Alpenpanorama, eigenem Spa-Bereich, 16 Luxus-Suiten, Infinity-Pool und einer Orangerie im Garten blieben für die Neues samt Gäste keine Wünsche offen.

Weiße Blumen und Kerzen sowie Zitronen wählte das Paar als Tischdeko © Instagram

Traumhochzeit von Manuel und Anika Neuer: Welche Promi-Gäste sind geladen?

Über die Hochzeit waren zuvor nur wenige Informationen durchgesickert. Nach AZ-Informationen bat das Paar um Diskretion, hat aber kein Foto-Verbot ausgesprochen. Nur Söhnchen Luca sollte nicht auf Fotos, die in die Öffentlichkeit gelangen könnten, abgebildet sein.

Spitzenkoch Oskar Geier aus St. Michael sorgte für das leibliche Wohl auf der Hochzeit von Manuel Neuer © Instagram

Spitzenkoch Oskar Geier aus St. Michael war für das exklusive Hochzeitsmenü von Manuel und Anika Neuer verantwortlich. Der diplomierte Diätkoch hat sich als Caterer in Südtirol einen Namen gemacht. Mit seiner feinen Alpenkulinarik sorgte er für kulinarische Höhepunkte im festlichen Ambiente. Die Gäste der Feier durften sich auf raffinierte Gerichte und regionale Spitzenprodukte freuen.