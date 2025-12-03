Angesagter Winter-Hotspot über den Dächern Münchens: Promis bei der "Polar Bar"-Eröffnung
Wer in München etwas auf sich hält, trifft sich - natürlich im Nobelhotel "Bayerischer Hof". Zur Winterzeit geht das jetzt umso gemütlicher: Der Bayerische Hof lädt vor Kurzem nämlich zur Eröffnung seines neuen angesagten Hotspots zur kalten Saison: der "Polar Bar". Über den Dächern der Innenstadt feiert am Dienstagabend die Münchner High Society zwischen Glühwein, "Hot MaiTai" und exklusiven Cocktails.
"Polar Bar"-Eröffnung: Diese Promis waren dabei
So lassen sich nicht nur der weltbekannte Münchner Herzchirurg Bruno Reichart und seine Frau Elke auf der Blue-Spa-Terrasse im Bayerischen Hof blicken, auch Drehbuchautorin Andrea Sixt und Mann Cord Troebst, Unternehmer Florian Freiherr von Hornstein und Frau Ann Christin, die Münchner PR-Gräfin Charlotte von Oeynhausen mit Unternehmer Alexander von Cramm, PR-Profi Benjamin Bartz und Sternekoch Hans Jörg Bachmeier mit Frau Floriane Ramsauer und Dackel-Dame "Sophie" genießen am Dienstagabend den exklusiven Blick über die Stadt.
Keine Stimme: Warum Hotelchefin Innegrit Volkhardt Maske trägt
Die besinnliche Vorweihnachtszeit verbringt der Münchner Top-Gastronom aktuell wenig besinnlich, wie er der AZ sagt: "Im Restaurant (an der Westenriederstraße, d. Red,) ist gerade noch sehr viel zu tun. Wenn es aber mal eine kleine Lücke gibt, wie heute, nimmt man eine Einladung im Bayerischen Hof natürlich immer sehr gerne an."
Auch Innegrit Volkhardt lässt es sich nicht nehmen, ihre Gäste beim Bar-Opening zu begrüßen. Und das, obwohl die Hotel-Chefin dank einer abklingenden Erkältung kaum Stimme hat und sich - verantwortungsbewusst - mit FFP2-Maske durch die knapp 300 Gäste auf der Blue-Spa-Terrasse schlängeln muss.
