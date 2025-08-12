Angelina Jolie will L.A. verlassen und ihre Luxusvilla verkaufen

Angelina Jolie bereitet offenbar den Verkauf ihrer historischen Villa in Los Angeles vor. Sobald ihre Zwillinge volljährig sind, will sie die USA verlassen.

Angelina Jolie (50) soll derzeit konkrete Vorbereitungen treffen, um ihre Villa in Los Angeles zu verkaufen. Die Schauspielerin will endlich das tun, was sie schon lange vorhat - den USA den Rücken kehren. Wie eine Quelle dem US-Magazin verriet, steht die Entscheidung der Oscarpreisträgerin fest: "Sie will das Haus zum Verkauf anbieten." Bereits jetzt lässt Jolie kleinere Renovierungsarbeiten an dem Anwesen durchführen, um es verkaufsbereit zu machen.

Der Grund für ihren Schritt überrascht nicht. "Angelina wollte nie dauerhaft in L.A. leben. Sie hatte wegen der Sorgerechtsvereinbarung mit Brad keine andere Wahl", erklärt die Quelle. Erst die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (61) zwangen sie, in der kalifornischen Metropole zu bleiben. Sobald die Zwillinge Knox und Vivienne im nächsten Jahr 18 werden, soll die Schauspielerin ihre Koffer packen wollen. "Sie hat mehrere Standorte im Ausland im Blick und wird sehr glücklich sein, wenn sie Los Angeles verlassen kann", so die Quelle weiter.

Nach dem endgültigen Scheidungsabschluss im Dezember 2024 scheint für Jolie, die 1975 in Los Angeles geboren wurde, nun der Weg frei zu sein für einen kompletten Neuanfang. Die historische Villa wird dabei wohl schnell einen neuen Besitzer finden - schließlich handelt es sich gemäß dem Insider um "ein historisches Meisterwerk und ein wirklich wunderschönes Anwesen".

, das ebenfalls über den wohl anstehenden Verkauf des Hauses berichtet, soll das Anwesen einst dem berühmten Filmemacher Cecil B. DeMille (1881-1959) gehört haben und 2017 für 24,5 Millionen US-Dollar an Jolie verkauft worden sein. Es befindet sich im Stadtteil Los Feliz in Los Angeles. Es wurde 1913 erbaut und verfügt auf über 1.000 Quadratmeter über sechs Schlafzimmer und zehn Badezimmer.

Wo zieht es Angelina Jolie zukünftig hin?

Wohin es die sechsfache Mutter verschlagen könnte, hat sie bereits angedeutet. hatte Jolie 2024 erklärt, sie müsse derzeit "wegen der Scheidung" in Los Angeles leben. Doch ihre Sehnsucht gelte anderen Orten. "Ich werde viel Zeit in Kambodscha verbringen", kündigte sie an. Das südostasiatische Land ist für Jolie von besonderer Bedeutung - dort adoptierte sie 2002 ihren ältesten Sohn Maddox (24). Zudem werde sie ihre Familienmitglieder besuchen, "wo auch immer auf der Welt sie sich befinden mögen".

Brad Pitt und Angelina Jolie heirateten im Jahr 2014. Im Herbst 2016 folgte dann die Trennung, die in einen jahrelangen Rechtsstreit mündete. Erst im Dezember 2024 wurde die Scheidung vollzogen. Neben Maddox (23) und den Zwillingen Knox und Vivienne (17) gehören zu der Familie noch Pax (21), Zahara (20) und Shiloh (19).