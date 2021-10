Angelina Jolie und Tochter Zahara strahlen auf dem roten Teppich

Angelina Jolie und ihre Tochter Zahara haben auf dem roten Teppich bei den "Variety's Power of Women Awards" einen glänzenden Auftritt hingelegt.

Angelina Jolie und ihre Tochter Zahara in Beverly Hills.

Angelina Jolie (46) hat mit ihrer Tochter Zahara Jolie-Pitt (16) in Beverly Hills gefeiert. Die beiden liefen bei der "Power of Women"-Gala von "Variety" gemeinsam über den roten Teppich. Die 46-Jährige erschien in einem hellbraunen, bodenlangen Plisseekleid mit hohem Kragen und langen, weiten Ärmeln.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Zahara glänzte in einer weißen, kurzärmligen Bluse, die sie mit einer ebenfalls weißen, weitgeschnittenen High-Waist-Hose kombinierte. Während die beiden für die Fotografen posierten, nahm Jolie ihre Tochter auf dem roten Teppich liebevoll in den Arm. Zusammen mit ihrem Ex-Ehemann Brad Pitt (57) hat die Schauspielerin neben Zahara noch fünf weitere Kinder: Maddox (20), Pax (17), Shiloh (15) sowie die Zwillinge Vivienne und Knox (13).

Starauflauf bei Gala

Begleitet wurden Zahara und ihre Mutter bei der Veranstaltung in Beverly Hills von der Dichterin Amanda Gorman (23), die auf der Gala einen Preis erhielt. Gorman gab im Januar eines ihrer Werke bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden (78) zum Besten. Damit wurde sie weltweit berühmt. Bei der Gala trafen Jolie und Zahara zudem auf Katy Perry (36) und Orlando Bloom (44). Auch Sängerin Lorde (24) und Schauspielerin Rita Moreno (89) gehörten zu den Gästen des Events.