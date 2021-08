Angelina Jolie bricht Jennifer Anistons Instagram-Rekord

Nicht mal einen Tag alt ist Angelina Jolies Instagram-Account. Einen Rekord von Konkurrentin Jennifer Aniston hat die Schauspielerin dennoch bereits gebrochen.

Angelina Jolies (46, "Lara Croft: Tomb Raider") Instagram-Konto ist nicht mal einen Tag alt, zählt allerdings bereits 5,4 Millionen Follower. Allein innerhalb der ersten Stunde, nachdem das Profil der US-Schauspielerin online ging, klickten unglaubliche 1,7 Millionen Nutzer der Social-Media-Plattform auf den entsprechenden Button, um ihr zu folgen. Jolie ist damit ein neuer Rekord sicher - und ein Triumph über ihre ewige Rivalin Jennifer Aniston (52, "Friends").

Aniston hatte 2019 mit ihrem Instagram-Debüt einen offiziellen Rekord eingestellt, wie . "Nur 5 Stunden und 16 Minuten" hatte die Schauspielerin gebraucht, um die magische Marke von einer Million Followern zu knacken, weshalb ihr der "Rekord für die kürzeste Zeit" zuerkannt wurde, um dieses Ziel zu erreichen. Angelina Jolie gelang dies nun sogar in weniger als einer Stunde. Vor Aniston waren Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (40) die Rekordhalter.

hatte Jolie, die selbst nur drei Konten folgt, am Freitag (20. August) nicht etwa ein Selfie ausgewählt, wie es so viele andere Promis und Nutzer oftmals tun, sondern teilte einen an sie adressierten Brief eines afghanischen Mädchens. Sie möchte so auf die aktuellen Geschehnisse in Afghanistan aufmerksam machen. "In diesem Augenblick verlieren die Menschen in Afghanistan die Möglichkeit, über Social Media zu kommunizieren und sich frei zu äußern. Deshalb bin ich zu Instagram gekommen, um ihre Geschichten und die Stimmen derer auf der ganzen Welt zu teilen, die für ihre Menschenrechte kämpfen", ist neben mehreren Fotos des persönlichen Briefes zu lesen.

Jolie soll Aniston 2005 ihren damaligen Ehemann Brad Pitt ausgespannt haben

Die 46-Jährige und ihre Kollegin Jennifer Aniston gelten seit 2005 in den Augen der Öffentlichkeit als Rivalinnen. Der Grund: Jolie soll Spekulationen zufolge am Set des Action-Films "Mr. & Mrs. Smith" eine Affäre mit ihrem Co-Star und späteren Ehemann Brad Pitt (57, "Fight Club") gehabt haben, der damals noch mit "Friends"-Star Aniston verheiratet war. Im Oktober des Jahres ließ sich das Paar scheiden. Pitt und Jolie, die gemeinsam sechs Kinder haben, sind mittlerweile ebenfalls geschieden. Ihre Ehe hielt von 2014 bis 2019.